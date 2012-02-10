СБУ просят проверить связи Саламатина с Генштабом ВС России

12:53, 10 февраля 2012
Политика
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Запрос от Парубия

Народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Андрей ПАРУБИЙ просит председателя Службы безопасности Украины проверить информацию относительно сотрудничества нового министра обороны Украины Дмитрия САЛАМАТИНА с российскими военными.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий запрос был зачитан сегодня во время пленарного заседания парламента.

В частности, СБУ должна проверить информацию о сотрудничестве новоназначенного министра Д.САЛАМАТИНА с главным разведывательным управлением Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Д.САЛАМАТИНА министром обороны Украины, уволив с этой должности Михаила ЕЖЕЛЯ.

До этого назначения Д.САЛАМАТИН занимал должность генерального директора ГК «Укроборонпром».

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