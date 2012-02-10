В Одессе журналистов не пускают на брифинг в облпрокуратуре

В Одессе на экстренно созванный брифинг руководства прокуратуры Одесской области сотрудники милиции не допустили многих журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, в помещение прокуратуры пускали лишь тех представителей СМИ, которые были в списке, составленной начальником пресс-службы облпрокуратуры Еленой АБРАМОВОЙ.

Среди тех, кого не было в списке, – журналисты информагентств УНИАН и «Интерфакс», телекомпании «Новая Одесса», интернет-газеты «Взгляд из Одессы» и другие.

Возмущенные журналисты требовали связать их по внутреннему телефону с пресс-службой, однако сотрудник милиции, стоявший на посту при входе в здание прокуратуры на улице Пушкинской, 6, заявил в ответ, что пресс-секретарь к журналистам не выйдет: «Она занята и просила не беспокоить».

Однако некоторым сотрудникам СМИ помогли проникнуть в здание прокуратуры находившиеся рядом народные депутаты Украины, члены политической партии «Фронт змін» Геннадий МОСКАЛЬ и Руслан КНЯЗЕВИЧ. При этом журналистам пришлось перелезать через высокие турникеты, установленные при входе в здание.

Сейчас здание облпрокуратуры пикетируют возмущенные обысками и задержаниями работники предприятия «Стальканат-Силур».