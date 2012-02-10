ВР отказалась направить Януковичу запрос о выполнении Резолюции ПАРЕ

Верховная Рада Украины отказалась направить Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ запрос по поводу необходимости выполнения Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, за направление соответствующего депутатского запроса Владимира ЯВОРИВСКОГО (фракция «БЮТ-Батьківщина») проголосовали лишь 55 народных депутатов.

Запрос касался выполнения резолюции ПАСЕ относительно функционирования демократических институтов в Украине, а именно осуждения экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и судебного процесса над экс-министром МВД Юрием ЛУЦЕНКО, что «в случае невыполнения может загнать Украину в резервацию, а представителей власти - в изоляцию от мирового сообщества и в подчинение России».