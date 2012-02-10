Под Качановской колонией кричат «Юле – волю!»

11:24, 10 февраля 2012
Политика
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Приехали 50 авто

В Харькове под стенами Качановской исправительной колонии №54 проходит митинг в поддержку осужденной экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 участников акции, которые собрались перед воротами исправительного заведения, где отбывает наказание Ю.ТИМОШЕНКО, держат государственные флаги, флаги украинских казацких и предпринимательских организаций, символику Украинской социал-демократической партии и гражданского движения «Вперед».

В митинге принимают участие народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» Наталья КОРОЛЕВСКАЯ и Алексей ЛОГВИНЕНКО.

Участники митинга скандируют лозунг «Юле – волю»».

По данным организаторов митинга, к Качановской колонии в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО сегодня приехали свыше 50 автомобилей из разных регионов Украины. На время митинга правоохранители перекрыли движение транспорта по улице Каштановой, на которой расположена колония.

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