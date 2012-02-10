Попов: Киев способен реализовать собственное экономическое чудо

10:20, 10 февраля 2012
Политика
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КГГА будет содействовать промышленности

Содействовать развитию столичной промышленности власть готова не на словах, а конкретными действиями. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, во время совещания с членами Совета директоров предприятий, учреждений и организаций Киева заявил председатель КГГА Александр Попов.

В частности, он поручил профильным управлениям изучить все возможности способствовать росту конкурентоспособности столичных предприятий. Ведь бесспорное качество производства и высокая конкурентоспособность позволит киевским компаниям смело принимать участие в тендерных закупках города .

«Одно лишь строительство метрополитена или мостового перехода в столице предусматривает закупки той или другой продукции на миллиарды гривен. Я убежден, что совместными усилиями власти и предпринимателей мы увеличим потенциал киевских производителей. В свою очередь это приведет к увеличению закупок продукции столичных предприятий в десятки раз. Более того, на территории Киева работают действительно уникальные и очень мощные предприятия и у них есть что предложить столице», – сообщил Александр Попов.

Кроме того, глава столичной госадминистрации пообещал способствовать предприятиям в решении вопросов жилищного обеспечения сотрудников заводов и фабрик. Будет способствовать городская власть промышленникам и в привлечении инвестиций и создании промышленных кластеров.

«У нас с вами много общих задач и общая миссия. Развивая промышленность, мы открываем второе дыхание для экономики столицы. А это означает улучшение социальной защиты и уровня жизни киевлян, создания новых рабочих мест, обновления городской инфраструктуры, решения проблем жилищного обеспечения. Я уверен, мы должны работать, как единая команда», – сказал Александр Попов, обращаясь к совету директоров.

Со своей стороны директора предприятий заявили о готовности приобщиться ко всем городским программам, помогать городу в решении инфраструктурных и социальных заданий, содействовать его инновационному развитию. Они поблагодарили председателя КГГА за открытый диалог и активное сотрудничество с городом, которого ожидали на протяжении многих лет.

Александр Попов предложил предпринимателям проводить такие совещания регулярно, например, каждый первый понедельник месяца. Председатель КГГА отметил, что постоянный конструктивный диалог станет взаимополезным.

 

 

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