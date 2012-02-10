Луценко обозвал прокуроров дебилами

Бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ прибыл по вызову прокуратуры в Печерский районный суд Киева, чтобы дать показания по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО. Как известно, А.ТУРЧИНОВ в свое время визировал представление МВД о зачислении водителю экс-министра Леониду ПРИСТУПЛЮКУ гражданского стажа в общий милицейский.

Как передает корреспондент УНИАН, перед прибытием А.ТУРЧИНОВА сегодня утром суд завершил допрос эксперта Галины ИЛЬЧУК, которая давала судебно-экономическую оценку начислениям зарплаты, пенсии, выслуги лет Л.Приступлюку. В ходе сегодняшнего допроса, отвечая на вопрос адвокатов, эксперт заметила, что в своих выводах предоставляла не категорические, а условно категорические оценки, которые, как надеялась, найдут подтверждение в ходе судебного следствия. Также Г.ИЛЬЧУК отметила, что она не предоставляла экспертной оценки тому, «чем праздник отличается от торжественных мероприятий». Во время ее допроса в зале заседаний возник спор между Ю.ЛУЦЕНКОМ и представителем гособвинения, которых экс-министр дважды обозвал дебилами, за что получил от председательствующего в процессе два замечания.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведших к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.