Известный американский политолог Збигнев Бжезинский предлагает перенести Совет Европы в Киев. Такая идея содержится в его новой книге «Стратегическое предвидение», в которой он пытается предвосхитить ситуацию в мире к 2025 году и в еще более далекой перспективе. Работа только что вышла из печати и активно рекламируется на многочисленных авторских встречах с читателями.

Сейчас штаб-квартира Совета Европы располагается во французском Страсбурге. Как сообщает Зеркало недели со ссылкой на ИТАР-ТАСС, идею переноса ее в «древнюю столицу Киевской Руси» З.Бжезинский выдвигает в контексте рассуждений о «расширении конфигурации Запада» за счет присоединения к ней России и Турции и Украины. Исходной точкой для этой концепции служит признание «угасания Запада» и «передвижения центра тяжести в мире с Запада на Восток».

Как отмечает политолог, расположение Совета Европы «на нынешнем востоке Европы и лишь немного севернее Турции символизировало бы обновление жизненных сил и расширение территориального пространства Запада».