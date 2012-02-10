О новом министре обороны уже слагают анекдоты?

Народный депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрий ПРОКОПЧУК сомневается в профессионализме нового министра обороны Дмитрия САЛАМАТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил журналистам.

«О каком профессионализме можно говорить? Уже сейчас, после первых сообщений о его назначении, в армейской среде появился анекдот, что теперь в Вооруженных Силах будут изучать в основном только кулачные бои », - сказал Ю.ПРОКОПЧУК.

Он напомнил, что Д.САЛАМАТИН неоднократно был замечен в драках в сессионном зале. «Такое назначение говорит о том, что сегодня со стороны ЯНУКОВИЧА во все силовые структуры навязываются такие люди, которые будут способствовать фальсификациям во время выборов», - сказал Ю. ПРОКОПЧУК.

По словам народного депутата, именно поэтому на высокие должности назначаются люди, которые могли бы выполнять все приказы ЯНУКОВИЧА. «Другого, в частности, профессионального основания для назначения САЛАМАТИНА я не вижу», - сказал он.