ВР отправила Таможенный кодекс на доработку

Верховная Рада Украины приняла решение о направлении на доработку в Комитет ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Таможенный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 из 414 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК на заседании парламента, ряд норм Таможенного кодекса Украины нуждается в согласовании с другими нормами этого кодекса, а также с нормами других законодательных актов Украины.

Комитет предложил вернуть на доработку Таможенный кодекс Украины, и парламент поддержал это предложение.

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Как сообщал УНИАН, Таможенный кодекс был принят 3 ноября 2011 года. 21 декабря 2011 года этот закон был возвращен в парламент Украины с вето Президента Украины.

Закон направлен на приведение Таможенного кодекса Украины в соответствие с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур, Конвенцией о временном ввозе, а также имплементации в национальное законодательство Рамочных стандартов безопасности Всемирной таможенной организации и реформирования таможенной службы Украины.

Законом предусмотрены: право декларанта на осуществление таможенного оформления товаров в каком-либо таможенном органе; проведение таможенного оформления на протяжении 4-х часов с момента представления таможенной декларации и документов; персональная ответственность должностного лица таможни за неправомерные задержки таможенного оформления; использование одной декларации (предыдущая декларация) для осуществления разных таможенных формальностей, например контроля над доставкой в таможенный орган назначения, размещением на складе временного хранения или началом таможенного оформления для свободного обращения.

Кроме того, законом предусмотрены четкие основания для отказа в таможенном оформлении, и обязанности таможни предоставить исчерпывающие разъяснения; право декларанта задекларировать товары до момента их прибытия в Украину или в таможенный орган назначения; освобождение декларанта от ответственности за неумышленные ошибки; новый порядок таможенного оформления и государственной регистрации иностранных инвестиций.

Нововведением проекта является определение правила, согласно которому вред, нанесенный предприятию неправомерными действиями должностных лиц таможенного органа во время проведения проверки, возмещается за счет средств государственного бюджета в порядке, установленном законом.

Введена действенная система управления рисками при осуществлении таможенного контроля, которая является основой таможенного контроля.