НМПУ: депутаты содействуют милицейскому произволу

Народные депутаты содействуют милицейскому произволу в отношении журналистов.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Независимого медиа-профсоюза Украины.

Журналисты отмечают, что проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины об обеспечении права журналистов на защиту источников информации «снят с рассмотрения без рассмотрения, то есть по-тихому неизвестно чьим решением».

По убеждению НМПУ, это означает, что часть народных депутатов заинтересована в том, чтобы поддержать нынешнюю практику, когда милиция требует от журналистов раскрывать источники их информации, а в случае отказа чинит произвол.

Также НМПУ утверждает, что Лычаковский райотдел внутренних дел Львова и Костопольский райотдел внутренних дел Ровенской области вмешиваются в работу gazeta.ua (“Газета по-українськи») с незаконными требованиями.

По информации профсоюза, львовская милиция требует объяснить, на каких основаниях была опубликована статья о том, что были залиты краской билборды с изображением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. «Ровенская милиция не только требует открыть источники информации для написания статьи на вышеупомянутую тему. Последнее требование еще и бессмысленно, поскольку в статье сообщается, откуда журналист получил факты для своей статьи. Кроме того, львовская милиция опустилась до того, что угрожает журналистам пытками», - отмечается в сообщении.

НМПУ предполагает, что у снятия с рассмотрения законопроекта об обеспеченит права журналистов на защиту источников информации и у попыток милиции запугивать журналистов цель одна - заставить СМИ не сообщать невыгодные для властей факты.

НМПУ заявляет, что она фиксирует факты произвола против журналистов и не оставляет их без внимания. «Нарушители закона в милицейской форме должны осознать, что такая практика не может продолжаться вечно. Рано или поздно за нарушение закона придется отвечать» - подчеркивают в НМПУ.