На выборы не допустили наблюдателей "Свободы"

В Житомирской области на выборы в Червоноармейске, которые должны состояться 12 февраля, не допустили наблюдателей от ВО «Свобода».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Житомирской областной организации ВО " Свобода".

"7 февраля этого года Житомирская областная избирательная комиссия на своем заседании отказала в допуске 39 наблюдателям от ВО «Свобода» к участию в промежуточных выборах в областной совет по Червоноармейскому избирательному округу № 41", - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, заявляют в «Свободе», областная избирательная комиссия лишает партию возможности проконтролировать ход будущих выборов. "Накануне, 6 февраля, Червоноармейская районная избирательная комиссия отказалась включить представителей ВО «Свобода» в состав нескольких УИК в Червоноармейском районе", - отмечается в сообщении.

По мнению ВО "Свобода", власть готовит на этих выборах фальсификации.

Именно поэтому Житомирская ВО "Свобода" обратилась к партнерам по Комитету сопротивления диктатуре, прежде всего ВО "Батькивщина" и партии "Фронт змін", которые, в отличие от ВО «Свобода», представлены в областной и районной избирательных комиссиях, с просьбой пересмотреть решение этих комиссий и допустить «свободовцев» к участию в избирательном процессе.

Глава Житомирской областной территориальной избирательной комиссии Елена СЛОБОДЯНИК в комментарии УНИАН по поводу этой ситуации отметила, что комиссия действительно отказала в допуске 39 наблюдателям от ВО «Свобода» к участию в промежуточных выборах в областной совет по Червоноармейскому избирательному округу № 41, допустив туда лишь трех наблюдателей от этой политической силы.

При этом Е.СЛОБОДЯНИК сослалась на п. 1 статьи 58 закона о выборах и объяснила, что "наблюдателям от ВО "Свободы" отказано, поскольку они не являются жителями Червоноармейского района".

Участие в выборах принимают 5 кандидатов - Александр ГИНГИЗОВ (партия "УДАР"), Александр ЗАХАРЧУК (КПУ), Виктор МАРЧЕНКО (Партия регионов), Сидор КИЗИН (ВО "Свобода") и Дмитрий КРОПАЧЕВ ("Фронт змін").

12 февраля 2012 года состоятся внеочередные выборы в Житомирский областной совет по одномандатному избирательному округу № 41, поскольку умер один из депутатов Житомирского областного совета Павел Воевода. Он был избран депутатом в Житомирский областной совет на выборах 31 октября 2010 года по этому округу. Выборы состоятся на 20 участках.