Спасет ли армию «крепкая» рука министра Саламатина?

Вчера бывший казахстанский шахтер, бывший россиянин, который прибыл в Украину в 1999 году и так удачно занялся политикой, что уже в 2006-м, а потом и в 2007 году стал нардепом от ПР, парламентский рекордсмен по количеству нанесенных своим оппонентам ушибов, переломов и синяков, зять бывшего вице-премьера Российской Федерации Олега Сосковца, глава ведомства «Укроборонпром» Дмитрий Саламатин был назначен министром обороны Украины.

«Он — чисто человек президента, поэтому его назначили»,- поспешил высказаться кто-то из политологов. Политологи не уточняли, что они имели в виду под фразой «человек президента»: манеру, в которой глава оборонного ведомства ведет диалог с оппонентами, или личную преданность первому лицу. На всякий случай никто не стал углублять тему, вероятно, помня, что «мужество и отвага» бывшего драчуна из Укрспецэкспорта были вознаграждены еще одним человеком президента, экс-министром внутренних дел Анатолием Могилевым, который отметил достоинства оружейного чиновника именным огнестрельным оружием – пистолетом "Форт". Такая награда только повышают мужество и отвагу любого обладателя из Партии регионов.

Чем примечателен новый министр обороны? Вспоминать его активное участие в период ратификации Харьковских соглашений (это когда парламент одобрил сдачу на 25 лет Севастополя) было бы банальностью. То, как глава Укрспецэкспорта и параллельно депутат-совместитель, который до этого не радовал парламент ни присутствием на заседаниях, ни законопроектами, прорывал блокаду президиума, описано многократно и медиками пострадавших, и журналистами. Полгода спустя Саламатин снова разбушевался в парламенте, что послужило поводом для публичного предложения бютовца Владимира Бондаренко проверить Саламатина на предмет садизма…

Но за тринадцать лет своей жизнедеятельности на территории Украины Саламатин оставил политический след не только на лицах, носах своих противников. Он запомнился служащим Укрспецэкспорта, например, тем, что запретил ходить на административный этаж этого ведомства людям, занимающим должность ниже, чем глава департамента. Сами подумайте, зачем делить царский туалет с каким-то клерком… Документоборот это усложнило капитально. Чиновникам рангом пониже на этот административный этаж заказывали пропуск (так назыаемую «визу»).

Еще запомнился тем, что приказал соорудить большой кованый забор. Якобы это решение было принято после того, как однажды кто-то по незнанию занял его место на автостоянке. Именно при г-не Саламатине чуть не был сорван контракт на поставку военной техники в Ирак. Но пресс-служба Саламатина обвинила в срыве неточность предшественников, которые заключали контракт, и сказала, что ведомство приложит все усилия для выполнения контракта.

Но при Саламатине (или под него?) в конце 2010 года была создана структура «Укроборонпром». Данный концерн был создан с целью повышения эффективности функционирования государственных предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

В состав концерна вошли семь предприятий, ведающих экспортом и импортом продукции и услугам военного и специального назначения. Два года на посту торговца оружием в такой закрытой структуре не дает широкой базы для экспертных оценок. И все же мы попросили военных экспертов оценить перспективы такого назначения для армии и военной отрасли.

Валентин Бадрак, Центр исследования армии, конверсий и разоружений:

ОН НЕ ОПРАВДАЛ НАДЕЖД НА ЕГО МЕНЕДЖЕРСКИЕ СПОСОБНОСТИ

Кадровые назначение последних двух лет трудно назвать логичными. И назначение министра обороны не исключение. Хотел бы обратить внимание на его предыдущую деятельность на посту главы созданного при нем концерна «Укроборонпром». Эта структура была призвана выполнять не только задачи оружейного экспорта. На нее возлагались надежды по повышению обороноспособности страны и налаживанию управления и координации предприятий во всем оборонном секторе. И в выполнении двух последних функций Укроборонпром оказался несостоятелен. За время существования не было хоть сколько-то заметных инициатив, связанных с развитием обороноспособности или с вопросами управления оборонной промышленностью. Саламатин не оправдал надежд на его высокие менеджерские способности.

Напомню, что оборонная промышленность разбросана по трем ведомствам: что-то находится в Министерстве обороны, что-то в Государственном космическом агентстве, а что-то в Укроборонпроме. Возможно, назначение Саламатина связано с грядущим усилением статуса человека, который возьмется за решение задач. Не исключаю, что компетенцией нового министра станет и военно-техническое сотрудничество и управление оборонной промышленностью. Эта модель очень схожа с российской.

При этом я не связываю с этим назначение вероятность быстрых и качественных реформ в армии. Причины не только в личности Саламатина. У государства нет ресурсов, армия вследствие нефинансирования пребывает в жестоком тупике. А все проекты перевооружения в настоящее время – долгострой, за исключением проекта модернизации вертолета Ми-24. Еще в 2010 должна была появиться модернизированная машина. Но она не появилась. Проблема обороноспособности и модернизации армии проблема номер 1. Успешность реформ зависит от политической воли президента и премьера, от того, насколько сильно желание вывести армию из кризиса.

При этом известно, что Дмитрий Саламатин совершал поступки, несовместимые со статусом чиновника. Но это стало плохой украинской традицией. Ради справедливости напомню, что и Луценко на посту министра внутренних дел совершал подобные недопустимые поступки.

Николай Сунгуровский, директор военных программ центра Разумкова:

ЕГО ПОВЕДЕНИЕ – ЭТО НЕ ХАРАКТЕРИСТИКА МИНИСТРА, ЭТО ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИ

Если говорить о новом назначении, то Вооруженным Силам оно, скорее всего, не поможет. А отдельным группам, которые способствовали назначению, поможет наверняка.

На посту главы Укроборонпрома Саламатин ничем себя особо не проявил. Никаких прорывных идей не высказал, никаких заметных действий совершено не было. Из общения с сотрудниками ведомства знаю, что дела там шли из рук вон плохо. При назначении Саламатина у меня были надежды, что он хороший кризисный менеджер. Хотя я точно понимал, что он не стратегический менеджер. Но мои надежды не оправдались. То, как он ведет себя с оппонентами, - это характеристика не министра, это характеристика власти или даже страны. В нормальной стране такое поведение считалось бы несовместимым с должностью чиновника.

При этом не стоит тиражировать мнение, что беды армии в отсутствии денег. Беды в армии из-за плохого менеджмента. Человек с системным мышлением и моральными основами и авторитет заработает для армии, и средства. Это то, что я называют стратегическим менеджером.

Впрочем, стратегического менеджера нет не только в армии, его в государстве нет.

Маша Мищенко