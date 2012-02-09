Власенко говорит, что Тимошенко очень просит, но ей не дают обезболивающее

Врачи Качановской исправительной колонии с 3 февраля перестали предоставлять осужденной экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО обезболивающие медицинские препараты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил журналистам защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Ей перестали предоставлять и обезболивающее с пятницы (3 февраля – УНИАН)», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

При этом, по словам адвоката, Ю.ТИМОШЕНКО в письменном виде обращалась к руководству Качановской колонии с просьбой предоставить ей обезболивающее. По словам С.ВЛАСЕНКО, состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО на сегодняшний день не улучшилось. Он добавил, что экс-премьер продолжает настаивать на независимом медицинском обследовании и просит допустить к ней для обследования иностранных врачей и экс-министра здравоохранения Николая ПОЛИЩУКА.