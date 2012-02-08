В КГГА говорят, на МАФы, из-за которых избили журналистку, разрешений нет

В Главном управлении контроля за благоустройством Киевской городской государственной администрации заявляют, что разрешений на установку малых архитектурных форм на просп. Свободы, 24-26 у застройщика нет.

Об этом УНИАН сказали в управлении, комментируя конфликт между жителями домов на проспекте Свободы и устанавливающими МАФы неизвестными, в котором пострадала представитель международной журналистской организации «Репортеры без границ» Оксана РОМАНЮК.

«По этой ситуации - никто никаких разрешительных документов не давал. Никаких разрешительных документов нет. Есть общая база данных ГУ архитектуры и ГУ благоустройства, то по этой общей базе такого объекта нет по этому адресу. Т.е. мы можем сказать, что ГУ архитектуры (которое раньше выдавало разрешения на установку МАФов) ничего не давало”, - заверил собеседник агентства.

При этом он напомнил, что сейчас в городе, согласно решению Киевсовета от 26 января 2012 году, мораторий на выдачу разрешительной документации для установки МАФ.

«А то, что они говорят, что у них есть разрешение управления по благоустройству КГГА - это просто слова, которые не подкреплены ни одной бумажкой», - сказали в ГУ.

Собеседник подчеркнул, что управление имеет контролирующие функции и не в их компетенции наказывать нарушителей: «Мы - Главное управление контроля за благоустройством. Наши контролирующие функции состоят в том, что если мы видим нарушения правил благоустройства Киева, наш инспектор приходит и составляет или же предписание, чтоб упредить дальнейшее нарушение, или же административный протокол”.

По информации собеседника, МАФ на просп. Свободы 24-26 был установлен две недели назад и 19 января 2012 года было сделано предписание, согласно с которым, собственник в течение 7 дней должен либо предоставить в ГУ разрешительную документацию, либо демонтировать сооружение.

Если это требование не выполняется, то документы по объекту готовят на городскую комиссию по упорядочиванию и размещению временных сооружений и МАФов. 2 февраля состоялся президиум этой комиссии, которая готовит проекты решений, но вопрос по просп. Свободы пока не поднимался.

Собеседник агентства затруднился ответить, какие именно работы сейчас ведет по указанному адресу по ночам застройщик, хотя допускает, что тот готовит территорию под еще один киоск.

В ГУ по контролю за благоустройством рекомендуют всем киевлянам в аналогичных случаях с установкой МАФов , а также при сносе зеленых насаждений неотлагательно обращаться в милицию.

«Нужно добиваться, чтоб она непосредственно реагировала - если рубят деревья, что-то ставят, то на каких основаниях, есть ли у лиц соответствующее решение, разрешение?”, - сказали в управлении.

Там уверены, что и разрешения на рубку деревьев на просп. Свободы у застройщика не было.

Как сообщал УНИАН, ночью с 6 на 7 февраля неизвестные лица проводили строительные работы рядом с домом на проспекте Свободы, 24, в Киеве (жилой массив Виноградарь). Застройщики устанавливали рядом с домами МАФы (малые архитектурные формы), вырезая деревья и пытаясь расположить МАФы на детской и спортивной площадках. Против застройки вышли протестировать несколько жителей, в их числе была и представитель международной журналистской организации «Репортеры без границ» в Украине О.РОМАНЮК. Она попросила застройщиков показать документы, на что застройщик посоветовал жителям прекратить протесты, поскольку имеет разрешение на застройку от управления благоустройства Киевской городской государственной администрации.

После этого началось столкновение, в ходе которого О.РОМАНЮК получила телесные повреждения. Представитель «Репортеры без границ» написала заявление в милицию. Органами был составлен протокол, а нападавший отпущен.

Начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир ПОЛИЩУК сообщил, что министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО взял под личный контроль установление причин и обстоятельств и выявление виновных в избиении представителя международной журналистской организации «Репортеры без границ» в Украине О.РОМАНЮК.