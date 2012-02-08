Киевские власти готовят эвакуацию и опасаются прорыва дамбы

В мэрии Киева опасаются прорыва дамбы ГЭС из-за таяния снега.

Об этом пишет газета«Сегодня» № 29 от 8 февраля.

Начальник управления чрезвычайных ситуаций при Киевской городской государственной администрации Виталий ПШЕНИЧНЫЙ сказал «Сегодня»: самое страшное, что может случиться из-за таянья снега, - это прорыв дамбы Киевской ГЭС.

По его словам, уже создана спецкомиссия, которая в понедельник будет проверять дамбу на прочность. «Конечно, мы не будем молотками по ней стучать, а только заслушаем отчеты ответственных за техсостояние дамбы. Там серьезная проблема - это корка льда, толщина которой достигает полуметра. Когда лед начнет таять и двигаться, дамба может не выдержать», - сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ.

Газета напоминает, что ранее об угрозах, связанных с дамбой, говорили лишь экологи, а власти уверяли, что там ничего страшного произойти не может. Если случится прорыв, то под водой окажется Оболонь, Троещина, Русановка, Подол, Печерск и Харьковский массив. Но в мэрии надеются, что ЧП не будет, поскольку строение капитальное. Более вероятно, считает начальник главка ЧС, что в Киеве будет паводок. «На следующей неделе, когда получим точные расчеты метеорологов, будем просчитывать, каким может быть паводок. У нас для этого есть специальная компьютерная программа», - сказал В. ПШЕНИЧНЫЙ. Наиболее вероятно, что затопит Русановку, Воскресенку, Осокорки. «Но на этот случай мы готовим план эвакуации людей», - добавил он. По словам В.ПШЕНИЧНОГО, пострадать могут не только прибрежные районы.

С таяньем снега в Киеве может повториться потоп, который горожане пережили летом прошлого года. Тогда из-за сильных дождей в воде были чуть ли не все подземные переходы и трассы, где есть ямы. Причиной подтоплений тогда стали забитые ливневки и коллекторы, которые обещали почистить.

«Программу по комплексной их реконструкции и очистке мы хоть и подготовили на миллиарды гривень, а утвердить ее не утвердили. До сих пор лежит в Киевраде», - сказал газете гендиректор «Киевавтодора» Георгий ГЛИНСКИЙ. Он считает, что зимняя ситуация отличается от летней. «Тогда ведь ливни сильные были, а тут снег постепенно будет таять», - считает Г.ГЛИНСКИЙ.

Метеорологи считают, что потопа Киеву не избежать. «Угроза наводнения есть, ведь в столице очень много снега. Снежный покров сейчас достигает 35 см, да и в самом снегу много воды. Когда он начнет таять, будет тяжело», - сказал заместитель начальника Укргидрометцентра Анатолий ПРОКОПЕНКО. Правда, сказать точную дату, когда город начнет затапливать, он не может, мол, только после 13 февраля можно будет прогнозировать погоду. «Может быть, два погодных сценария — хороший и плохой. Плохой, если начнет теплеть и пойдет дождь. Тогда Киев очень сильно зальет. Ну а хороший сценарий, если теплеть будет постепенно: днем плюс, а ночью минус», - говорит А. ПРОКОПЕНКО.

Напомним, 7 февраля с. г. председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил коммунальным службам столицы подготовиться к вероятному паводку, ввиду рекордного количества снега.

«Прежде всего мы должны прочистить все стоки и водоотводные системы города, ведь если талой воде не куда будет стекать, то наши улицы превратятся в притоки Днепра. Мы не можем такого допустить. В этом году погода устроит нам еще не одно испытание, и мы должны быть к ним готовы», – сказал А.ПОПОВ во время заседания штаба по вопросам чрезвычайных ситуаций и техногенных аварий.

Также глава КГГА поручил вывезти снег с придомовых территорий, прежде всего подальше от тех жилых домов, которые размещены в низинах. Это позволит избежать затопления подвалов талой водой.