«Новая Одесса» заявляет о беспрецедентном давлении на оппозицию

Журналисты телеканала «Новая Одесса» заявляют о беспрецедентном давлении на оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в обнародованном заявлении коллектива ТРК «Новая Одесса».

Как отмечается в документе, недавний обыск в здании, часть которого передана облпотребсоюзом в аренду телекомпании, а затем и арест его руководителя, «носят откровенно политический характер».

«Ряд местных экспертов уже обнародовали мнения, что аресты главы Одесского областного союза работодателей (экс-директора «Стальканата») Леонида ШЕМЯКИНА и главы областного союза потребительских обществ Ивана НЕГОДЫ не случайны», - подчеркивается в заявлении коллектива ТРК «Новая Одесса».

«В первом случае силовики любыми путями, в том числе путем давления и запугивания, пытаются получить некий компромат на нынешнее руководство завода «Стальканат», а во втором – сделать все возможное для выселения из здания облпотребсоюза журналистов оппозиционного телеканала и таким образом парализовать его работу», - считают сотрудники телеканала «Новая Одесса».

Экс-председатель ОАО «Стальканат» Леонид ШЕМЯКИН, многие годы возглавляющий областное объединение работодателей, 6 февраля был задержан, по словам родственников, после шестичасового допроса. Накануне задержания в квартире и в офисе 67-летнего Л.ШЕМЯКИНА был произведен обыск, в ходе которого изъяты документы, деньги и фамильные ценности.

Родственники Л.ШЕМЯКИНА связывают обыск в квартире и в офисе Л.ШЕМЯКИНА, а также взятие под стражу с ситуацией, возникшей вокруг ЧАО «Производственное объединение «Стальканат-Силур» после попытки его захвата 30 января спецподразделением милиции.

Руководитель Отдела по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области Владимир ШАБЛИЕНКО заявил УНИАН, что никаких комментариев по поводу задержания Л.ШЕМЯКИНА со стороны УМВД не будет и посоветовал обратится по этому поводу в облпрокуратуру.

В свою очередь, начальник пресс-службы прокуратуры Одесской области Елена АБРАМОВА отметила УНИАН, что «никаких сведений или указаний на этот счет пока не имеет».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, Отдел по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области сообщил, что сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью по подозрению в незаконной приватизации ряда объектов недвижимости задержали председателя Одесского областного союза потребительских обществ. Против него возбуждено уголовное дело по признакам ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.