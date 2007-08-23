Ющенко и Янукович возложили цветы к памятникам выдающимся соотечественникам

В канун 16-й годовщины Независимости Украины, в День Государственного флага Президент Виктор ЮЩЕНКО возложил в Киеве цветы к памятникам выдающимся украинским деятелям – Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому и Владимиру Великому.

Как сообщает пресс-служба Президента, также глава государства отметил память жертв Голодомора 1932-33 гг. минутой молчание и положил цветы к могиле Неизвестного солдата.

В торжествах приняли участие премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, секретарь СНБОУ Иван ПЛЮЩ, вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, народные депутаты, представители общественности и церковные деятели.