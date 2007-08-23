Фракция Партии регионов в Киевраде покинула сессионный зал

Фракция Партии регионов покинула сессионный зал Киеврады в знак протеста против рассмотрения проектов передачи в землепользование 14 земельных участков.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции Алексей Омельяненко после того, как фракция в полном составе (10 депутатов) покинула зал после перехода Киеврады к рассмотрению земельных вопросов.

Перед уходом из зала Омельяненко предложил секретарю Киевсовета, заместителю мэра Киева Олесю Довгому снять с повестки дня 14 проектов землеотводов, однако Довгий не поставил на голосование вопрос о снятии этих проектов.

После этого депутаты начали голосовать по повестке дня, а фракция ПР покинула зал.

Омельяненко объяснил журналистам, что мотивом его инициативы снять 14 проектов землеотводов стало желание избежать спекулирования со стороны фракции блока Юлии Тимошенко, если эти вопросы будут приняты.

"Мы хотели уйти от всех моментов, которые могли бы давать возможность БЮТу опять раздувать скандалы на решениях, которые принимаются Киевсовете", - сказал Омельяненко.

Фракция ПР считает, что эти земельные вопросы надо обсуждать и принимать на сессии в присутствии БЮТ.

Кроме того, он подчеркнул, что по некоторым из этих вопросов у депутатов отсутствовали проекты решений, и фракция ПР еще перед сессией предлагала исключить их из повестки дня, однако к мнению фракции не прислушались.

Напомним, что фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевраде инициировала отмену Киеврадой своих решений о передаче компаниям-застройщикам 49 земельных участков для строительства жилых домов и других объектов.

Ранее фракция Блока Леонида Черновецкого в Киевраде инициировала отмену Киеврадой своих решений о передаче компаниям-застройщикам 37 земельных участков для строительства жилых домов и других объектов инфраструктуры.

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