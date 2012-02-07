Депутат пророчит, что с таким Кабмином экономика не доживет до осени

Лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ инициирует сбор 150 подписей депутатов для рассмотрения вопроса об ответственности Кабинета министров Украины. Об этом она заявила в эфире «5 канала».

«Как говорят, «рыба гниет с головы». Я поставила вопрос об ответственности правительства, потому что сегодня экономика страны напоминает пороховую бочку. Ждать, когда она взорвется, нельзя, потому что это может произойти в любой момент. Мы будем собирать 150 подписей народных депутатов с целью поставить вопрос об ответственности Кабмина, потому что с таким правительством экономика не доживет до осени», – заявила депутат.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, весь мир готовится к тотальным экономическим потрясениям и делает все, чтобы укрепить экономику, а нынешнее правительство страны неадекватно оценивает реальные угрозы для экономики страны. «У нас же все делается для того, чтобы разрушить экономику. Парламент должен жестко отреагировать на текущую ситуацию в Украине – вплоть до отставки правительства», – считает лидер УСДП.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля во время Согласительного совета Н.КОРОЛЕВСКАЯ потребовала заслушать в парламенте информацию правительства Николая АЗАРОВА о состоянии социально-экономического развития за 2011 год, а также создать Временную специальную комиссию по подготовке Программы антикризисных мер в экономике Украины. Депутат зарегистрировала в ВР соответствующие проекты постановлений №9788 и 9606.

В соответствии со статьей 87 Конституции Украины, Верховная Рада Украины по предложению не менее одной трети народных депутатов Украины от ее конституционного состава (150 человек) может рассмотреть вопрос об ответственности Кабинета министров Украины и принять резолюцию о недоверии правительству. Вопрос о недоверии включается в повестку дня сессии Верховной Рады без голосования. Резолюция недоверия Кабмину считается принятой, если за нее проголосовало большинство народных депутатов от конституционного состава ВРУ (226 человек).