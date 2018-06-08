Луценко: Когда я собирался на курсы водителя, всегда начиналась революция. Как выйду - опять пойду на курсы

Юрий Луценко уже давно лишен слова на судебных заседаниях. Нет, он продолжает давать оценку политической ситуации, комментировать важные для страны события, но это происходит путем "переписки" с прессой через адвокатов.

Вчера в суде он снова говорил. Говорил много - почти два с половиной часа. Говорил эмоционально, точно, иронично. В полной тишине его напряженно слушали и судьи, и конвой, и "Грифон".

Накануне руководитель пресс-службы "Народной Самообороны" Лариса Сарган написала на своей страничке в Фейсбуке, что к этому допросу Юрий Витальевич готовился полгода, "писал речь, как всегда сильную и такую, что перечеркивает всю ложь, направленную на него..."

Текст речи Луценко уже обнародован на всех важных общественно-политических сайтах, в том числе и УНИАН. Но Луценко - не из тех политиков, кто будет читать с бумажки, тем более собственно написанный текст. А некоторые факты и уточнения, которые не вошли в речь, были достаточно красноречивы, чтобы о них не написать.

Предыстория уголовного дела

Свои свободные показания Юрий Витальевич начал с предыстории уголовного дела против него, политической составляющей так сказать.

- Я как политический деятель поддерживал кандидатуру Юлии Тимошенко на выборах Президента. В связи с этим я получал постоянные угрозы от депутатов Партии регионов или снять меня, или даже посадить, - рассказывает Юрий Витальевич. - Ярким примером этого является выступление Анны Герман, которая мне сказала: ты сядешь и узнаешь, что такое тюрьма. Это было в Верховной Раде во время пленарного заседания.

(Сама Анна Герман заявила, что "искренне удивлена ​​такими заявлениями Юрия Луценко. Но понимаю, что у него может быть нервный надрыв от длительного пребывания за решеткой. Я советую ему молиться")

По словам Луценко, было 4 причины такой реакции на его деятельность: МВД перед президентскими выборами выявило около 1 млн. 300 тысяч "мертвых душ" в списках избирателей, сорвало "аморальную провокацию с так называемыми депутатами-педофилами", не допустило изготовление дополнительных бюллетеней на одном из донецких полиграфических предприятий и обеспечило выполнение требований закона о запрете подвоза людей и их агитации в день выборов.

- Все это не нравилось команде Януковича. И после выборов меня в очередной раз предупредили и потребовали дистанцироваться от союзничества с Юлией Тимошенко. Параллельно от меня требовали прекратить любую критику лично Януковича и его ближайшего окружения.

По словам Луценко, из своих источников в милиции он узнал, что против него создана постоянная группа, которая проверяет все документы, которые он подписал за 4 года на должности министра. Но по состоянию на лето 2010 года никаких возможных доказательств незаконной деятельности экс-министра эта группа так и не нашла.

- Тогда я провел конференцию и рассказал о возобновлении преступной схемы "смотрящих" в областях от имени президента Януковича, - продолжает ЮВ. - Речь шла о реабилитации донецкой банды Гиви Нимсадзе... Не говорить об этих преступлениях я не мог, потому что одним из результатов моей деятельности было полное уничтожение такого понятия как «вор в законе» в Украине.

Уже через две недели, говорит Луценко, к нему позвонил первый заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин и предложил встретиться в Соломенском парке.

- Он мне сообщил, что в отношении меня есть уголовное дело, оно заключается в незаконном трудоустройстве водителя. Как выразился Кузьмин: «Все это полный бред, но тем не менее, Юра, я тебя прошу, никаких побегов, - это будет некрасиво. Арестов, конечно, не будет. Но говорить придется на самой верхушке».

Луценко понял, что арест на 100% гарантирован. Посоветовался с семьей - решили, что страну ни в коем случае не покинет, потому что преступлений не совершал и людей, которые ему доверяют, подводить "позорным бегством" не может.

А уже на следующей неделе экс-министра вызвали в ГПУ и "шоу с уголовным делом по сговору с водителем началось".

Эпизоды: развенчание обвинения

- Я считаю все выдвинутые мне обвинения безосновательными, бездоказательными. Так называемое уголовное дело против Луценко политически мотивировано расправой надо мной как над оппонентом действующей власти, - отмечает Луценко. - Дело откровенно сфальсифицировано и не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией.

Экс-министр рассказывает, что познакомился со своим водителем Приступлюком в 2003 году, когда много разъезжал по регионам в рамках избирательной кампании и требовал хорошего водителя. Ведь у самого Луценко как не было, так и нет водительских прав.

- Каждый раз, когда я собирался на курсы, начиналась революция, - улыбается экс-министр. - Я вот думаю, как выйду - опять пойду на курсы.

Напомним, прокуратура обвиняет Приступлюка и Луценко в сговоре и хищении бюджетных средств. Например, как это так - работал Приступлюк водителем, а считался опером ДРПД?

Луценко объясняет: существует такая функция - оперуполномоченный с правом управления авто, к тому же все водители предыдущих министров внутренних дел значились в ДРПД, так же и второй водитель Юрия Витальевича Анатолий Юхименко.

- Если они оба работали в "семерке", то почему разворовывали средства только мы с Приступлюком, а Юхименко - нет? Логики никакой, - недоумевает Луценко.

- А как можно назвать "маскировкой" письмо на премьера? - продолжает экс-министр. - В один из рабочих дней я подписал письмо на Кабинет министров о разрешении зачисления стажа Приступлюку (гражданского в милицейский - Авт.). К нему прилагался рапорт Приступлюка с резолюцией руководителя «ходатайствую по существу», визы юридической и кадровой службы МВД. Почему в нашем деле исчез оригинал этого письма? Почему подсунули ГПУ неизвестно где слепленную копию без этих виз? Они хотят показать, что Луценко с Приступлюком где-то на пеньке вдвоем разработали этот преступный план и подписали. И по их версии я лично Тимошенко его принес. Вы же понимаете, что у Луценко и Тимошенко не было других проблем в 2008 году, как подписывать стаж Приступлюку. Я удивляюсь, что Тимошенко еще третьей не втянули в нашу "организованную группу" по разворовыванию бюджета.

- У нее своего хватает, - грустно констатирует Ирина Луценко.

Развенчание первого эпизода длится час.

- Может перерыв на 5 минут сделаем? - предлагают Луценко защитники.

- Нет, терпите, - категорично заявляет экс-министр и выпив воды, продолжает снова.

О Межигорье, шансоно и казаков-разбойников

Почему Луценко действительно в 2006 году зарегистрировался на квартире у своего водителя?

- Напоминаю, что было в ноябре 2006 года, - говорит Луценко. - Антиконституционный переворот в Верховной Раде. Премьер-министр - Янукович. Я, как и другие силовики, по настоянию Ющенко остаюсь на должности министра внутренних дел... Янукович приехал в министерство, вручил мне охапку цветов. И говорит: нам надо пообщаться вдвоем, машина подъедет. Подъехала машина. Картина странная. Впереди водитель. Справа - премьер-министр. Слева - я и охранник. И шансон на всю катушку. Думаю, куда меня везут?.. Привезли в Межигорье, тогда еще не приватизированное и не украденное у государства. Начался разговор. Янукович долго рассказывал о себе, я - о себе. В результате просьбы от него: в Крыму Сашу не трогай. Спрашиваю: какого Сашу? В ответ: не прикидывайся, Сашу Мельникова. (Поясняю: "Меля" - депутат блока «За Януковича», лидер организованной преступной группировки «Сейлем», в составе которого около трехсот боевиков, на счету которых десятки убийств, вымогательств и т.д.). Я сказал: Виктор Федорович, есть такая игра "казаки - разбойники". Так вот, я - казак... Он решил, что я отшутился.... Через месяц после этого "Меля" был задержан и доставлен в Печерский суд. За 72 часа великий сыщик Кузьмин подписал представление в суд на арест всех подельников, которые сейчас сидят, кроме Мельникова. Его лично вычеркнул...

Луценко говорит, что затем последовали угрозы со стороны Мельникова. Кузьмин якобы обнаружил коррупцию в действиях экс-министра, но Луценко выигрывает Апелляционный и Высший суд.

В конце концов ПР снимает Луценко с должности министра внутренних дел.

- Вот в такой ситуации я жил осенью 2006 года, - говорит Луценко. - Я действовал решительно против любых организованных преступных группировок под чьим-либо прикрытием. Мне было все равно - бютовский партбилет, региональный, социалистический, - меня они не останавливали. В результате я нажил колоссальное количество очень авторитетных врагов, которые, по словам известного бандюка Курочкина, хотели «решать с Луценко вопросы по старинке, как в эпоху бурных 90-х». Прямо из СИЗО Курочкин, кстати, угрожал мне расправой над моими детьми: "порежу на куски". Я тогда впервые попросил знакомых возить сына в школу...

- Ты не полную цитату зачитал, - дрожащим голосом добавляет жена Луценко Ирина. - Ваша честь, там было еще: я буду насиловать твою жену, я буду насиловать твоих...

У женщины наворачиваются слезы.

- Так, все-все! - пытается успокоить ее Юрий Витальевич и продолжает. - Руководители оперативных подразделений предупреждали меня об опасности. Я точно знал, кому я мешал. Политика политикой, а тут были реальные "беспредельщики", готовые расправиться с семьей...

Луценко рассказывает, что не изменил квартиры после получения министерского кресла. Говорит, прекрасно понимал, что покушение не остановить охраной или видеокамерами, но решил уберечь семью хотя бы от угроз. Посоветовался с Москалем. Тот говорит: уезжай из страны, а если нет - то хотя бы пропишись в другом месте. Перебрав по памяти всех знакомых холостяков, Луценко остановился на Приступлюку. "Как мужик мужика" спросил: можно оформить регистрацию? Приступлюк сразу согласился.

- Я хочу успокоить Кузьмина - пусть уж спит в своем дворце спокойно - никогда с Приступлюком в однокомнатной квартире я не жил, - иронизирует Луценко. - Я в этой квартире ни разу не был.

"Я не продал ни одной должности, ни звезды"

- Я никогда не лез в карман за словом. Я всегда называл вещи своими именами. Я всегда гордился, потому что точно знал, что у меня нет грехов, - говорит Луценко. - Я не занимался бизнесом, никогда ничего не разворовывал в милиции, не интересовался тендерами, квартирами, землями, зарплатами. Я могу гарантированно сказать, что в милиции я не продал ни одной должности, ни одной звезды. Я знаю, что деньги ходили, мне рассказывали. Я не могу сказать, что в милиции не было коррупции, но она точно не организовывалась и не координировалась в моем кабинете или любом другом месте мной. Я поставил первую палатку против Кучмы в 2000 году. Меня проверяла бригада СБУ. Пригласили на допрос и один человек, не буду называть его фамилию, показал мне бумажку, где было написано: не обнаружено ничего. Они перелопатили все - и нет ничего. Он говорит: первый раз вижу такого идиота, который работал на таких должностях - главный конструктор, вице-губернатор, заместитель министра, помощник премьера, - не за что зацепиться. Тогда он налил рюмку коньяка, сжег бумажку, насыпал внутрь пепел и мы вдвоем выпили.

-... В день, когда меня назначали министром, Ирина пришла домой поздно ночью. Она тогда сказала, что категорически против этого назначения и хочет только одного: чтобы меня там не убили и не подставили, чтобы посадить... - тут голос экс-министра на мгновение дрогнул, но через мгновение он продолжал. - Я сказал все, как было. Я прошу только одного - несмотря на всю политическую составляющую этого процесса (а он безусловно существует) найти истину, а не реализовать заказ. Я абсолютно убежден, что выиграю это дело, вопрос только - когда.

Анна Ященко