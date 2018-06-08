Луценко: Когда я собирался на курсы водителя, всегда начиналась революция. Как выйду - опять пойду на курсы

Луценко: Когда я собирался на курсы водителя, всегда начиналась революция. Как выйду - опять пойду на курсы

12:15, 07 февраля 2012
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- Может перерыв на 5 минут сделаем? - предлагают Луценко защитники. - Нет, терпите... Экс-министр говорил более двух часов. Репортаж 

Юрий Луценко в сопровождении сотрудников милиции направляется в зал заседаний Печерского суда. Киев, 11 июля
Юрий Луценко уже давно лишен слова на судебных заседаниях. Нет, он продолжает давать оценку политической ситуации, комментировать важные для страны события, но это происходит путем "переписки" с прессой через адвокатов.

Вчера в суде он снова говорил. Говорил много - почти два с половиной часа. Говорил эмоционально, точно, иронично. В полной тишине его напряженно слушали и судьи, и конвой, и "Грифон".

Накануне руководитель пресс-службы "Народной Самообороны" Лариса Сарган написала на своей страничке в Фейсбуке, что к этому допросу Юрий Витальевич готовился полгода, "писал речь, как всегда сильную и такую, что перечеркивает всю ложь, направленную на него..."

Текст речи Луценко уже обнародован на всех важных общественно-политических сайтах, в том числе и УНИАН. Но Луценко - не из тех политиков, кто будет читать с бумажки, тем более собственно написанный текст. А некоторые факты и уточнения, которые не вошли в речь, были достаточно красноречивы, чтобы о них не написать.

Предыстория уголовного дела

Свои свободные показания Юрий Витальевич начал с предыстории уголовного дела против него, политической составляющей так сказать.

- Я как политический деятель поддерживал кандидатуру Юлии Тимошенко на выборах Президента. В связи с этим я получал постоянные угрозы от депутатов Партии регионов или снять меня, или даже посадить, - рассказывает Юрий Витальевич. - Ярким примером этого является выступление Анны Герман, которая мне сказала: ты сядешь и узнаешь, что такое тюрьма. Это было в Верховной Раде во время пленарного заседания.

(Сама Анна Герман заявила, что "искренне удивлена ​​такими заявлениями Юрия Луценко. Но понимаю, что у него может быть нервный надрыв от длительного пребывания за решеткой. Я советую ему молиться")

По словам Луценко, было 4 причины такой реакции на его деятельность: МВД перед президентскими выборами выявило около 1 млн. 300 тысяч "мертвых душ" в списках избирателей, сорвало "аморальную провокацию с так называемыми депутатами-педофилами", не допустило изготовление дополнительных бюллетеней на одном из донецких полиграфических предприятий и обеспечило выполнение требований закона о запрете подвоза людей и их агитации в день выборов.

- Все это не нравилось команде Януковича. И после выборов меня в очередной раз предупредили и потребовали дистанцироваться от союзничества с Юлией Тимошенко. Параллельно от меня требовали прекратить любую критику лично Януковича и его ближайшего окружения.

По словам Луценко, из своих источников в милиции он узнал, что против него создана постоянная группа, которая проверяет все документы, которые он подписал за 4 года на должности министра. Но по состоянию на лето 2010 года никаких возможных доказательств незаконной деятельности экс-министра эта группа так и не нашла.

- Тогда я провел конференцию и рассказал о возобновлении преступной схемы "смотрящих" в областях от имени президента Януковича, - продолжает ЮВ. - Речь шла о реабилитации донецкой банды Гиви Нимсадзе... Не говорить об этих преступлениях я не мог, потому что одним из результатов моей деятельности было полное уничтожение такого понятия как «вор в законе» в Украине.

Уже через две недели, говорит Луценко, к нему позвонил первый заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин и предложил встретиться в Соломенском парке.

- Он мне сообщил, что в отношении меня есть уголовное дело, оно заключается в незаконном трудоустройстве водителя. Как выразился Кузьмин: «Все это полный бред, но тем не менее, Юра, я тебя прошу, никаких побегов, - это будет некрасиво. Арестов, конечно, не будет. Но говорить придется на самой верхушке».

Луценко понял, что арест на 100% гарантирован. Посоветовался с семьей - решили, что страну ни в коем случае не покинет, потому что преступлений не совершал и людей, которые ему доверяют, подводить "позорным бегством" не может.

А уже на следующей неделе экс-министра вызвали в ГПУ и "шоу с уголовным делом по сговору с водителем началось".

Эпизоды: развенчание обвинения

Юрий Луценко- Я считаю все выдвинутые мне обвинения безосновательными, бездоказательными. Так называемое уголовное дело против Луценко политически мотивировано расправой надо мной как над оппонентом действующей власти, - отмечает Луценко. - Дело откровенно сфальсифицировано и не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией.

Экс-министр рассказывает, что познакомился со своим водителем Приступлюком в 2003 году, когда много разъезжал по регионам в рамках избирательной кампании и требовал хорошего водителя. Ведь у самого Луценко как не было, так и нет водительских прав.

- Каждый раз, когда я собирался на курсы, начиналась революция, - улыбается экс-министр. - Я вот думаю, как выйду - опять пойду на курсы.

Напомним, прокуратура обвиняет Приступлюка и Луценко в сговоре и хищении бюджетных средств. Например, как это так - работал Приступлюк водителем, а считался опером ДРПД?

Луценко объясняет: существует такая функция - оперуполномоченный с правом управления авто, к тому же все водители предыдущих министров внутренних дел значились в ДРПД, так же и второй водитель Юрия Витальевича Анатолий Юхименко.

- Если они оба работали в "семерке", то почему разворовывали средства только мы с Приступлюком, а Юхименко - нет? Логики никакой, - недоумевает Луценко.

- А как можно назвать "маскировкой" письмо на премьера? - продолжает экс-министр. - В один из рабочих дней я подписал письмо на Кабинет министров о разрешении зачисления стажа Приступлюку (гражданского в милицейский - Авт.). К нему прилагался рапорт Приступлюка с резолюцией руководителя «ходатайствую по существу», визы юридической и кадровой службы МВД. Почему в нашем деле исчез оригинал этого письма? Почему подсунули ГПУ неизвестно где слепленную копию без этих виз? Они хотят показать, что Луценко с Приступлюком где-то на пеньке вдвоем разработали этот преступный план и подписали. И по их версии я лично Тимошенко его принес. Вы же понимаете, что у Луценко и Тимошенко не было других проблем в 2008 году, как подписывать стаж Приступлюку. Я удивляюсь, что Тимошенко еще третьей не втянули в нашу "организованную группу" по разворовыванию бюджета.

- У нее своего хватает, - грустно констатирует Ирина Луценко.

Развенчание первого эпизода длится час.

- Может перерыв на 5 минут сделаем? - предлагают Луценко защитники.

- Нет, терпите, - категорично заявляет экс-министр и выпив воды, продолжает снова.

О Межигорье, шансоно и казаков-разбойников

Почему Луценко действительно в 2006 году зарегистрировался на квартире у своего водителя?

- Напоминаю, что было в ноябре 2006 года, - говорит Луценко. - Антиконституционный переворот в Верховной Раде. Премьер-министр - Янукович. Я, как и другие силовики, по настоянию Ющенко остаюсь на должности министра внутренних дел... Янукович приехал в министерство, вручил мне охапку цветов. И говорит: нам надо пообщаться вдвоем, машина подъедет. Подъехала машина. Картина странная. Впереди водитель. Справа - премьер-министр. Слева - я и охранник. И шансон на всю катушку. Думаю, куда меня везут?.. Привезли в Межигорье, тогда еще не приватизированное и не украденное у государства. Начался разговор. Янукович долго рассказывал о себе, я - о себе. В результате просьбы от него: в Крыму Сашу не трогай. Спрашиваю: какого Сашу? В ответ: не прикидывайся, Сашу Мельникова. (Поясняю: "Меля" - депутат блока «За Януковича», лидер организованной преступной группировки «Сейлем», в составе которого около трехсот боевиков, на счету которых десятки убийств, вымогательств и т.д.). Я сказал: Виктор Федорович, есть такая игра "казаки - разбойники". Так вот, я - казак... Он решил, что я отшутился.... Через месяц после этого "Меля" был задержан и доставлен в Печерский суд. За 72 часа великий сыщик Кузьмин подписал представление в суд на арест всех подельников, которые сейчас сидят, кроме Мельникова. Его лично вычеркнул...

Луценко говорит, что затем последовали угрозы со стороны Мельникова. Кузьмин якобы обнаружил коррупцию в действиях экс-министра, но Луценко выигрывает Апелляционный и Высший суд.

В конце концов ПР снимает Луценко с должности министра внутренних дел.

- Вот в такой ситуации я жил осенью 2006 года, - говорит Луценко. - Я действовал решительно против любых организованных преступных группировок под чьим-либо прикрытием. Мне было все равно - бютовский партбилет, региональный, социалистический, - меня они не останавливали. В результате я нажил колоссальное количество очень авторитетных врагов, которые, по словам известного бандюка Курочкина, хотели «решать с Луценко вопросы по старинке, как в эпоху бурных 90-х». Прямо из СИЗО Курочкин, кстати, угрожал мне расправой над моими детьми: "порежу на куски". Я тогда впервые попросил знакомых возить сына в школу...

- Ты не полную цитату зачитал, - дрожащим голосом добавляет жена Луценко Ирина. - Ваша честь, там было еще: я буду насиловать твою жену, я буду насиловать твоих...

У женщины наворачиваются слезы.

- Так, все-все! - пытается успокоить ее Юрий Витальевич и продолжает. - Руководители оперативных подразделений предупреждали меня об опасности. Я точно знал, кому я мешал. Политика политикой, а тут были реальные "беспредельщики", готовые расправиться с семьей...

Луценко рассказывает, что не изменил квартиры после получения министерского кресла. Говорит, прекрасно понимал, что покушение не остановить охраной или видеокамерами, но решил уберечь семью хотя бы от угроз. Посоветовался с Москалем. Тот говорит: уезжай из страны, а если нет - то хотя бы пропишись в другом месте. Перебрав по памяти всех знакомых холостяков, Луценко остановился на Приступлюку. "Как мужик мужика" спросил: можно оформить регистрацию? Приступлюк сразу согласился.

- Я хочу успокоить Кузьмина - пусть уж спит в своем дворце спокойно - никогда с Приступлюком в однокомнатной квартире я не жил, - иронизирует Луценко. - Я в этой квартире ни разу не был.

"Я не продал ни одной должности, ни звезды"

Юрий Луценко- Я никогда не лез в карман за словом. Я всегда называл вещи своими именами. Я всегда гордился, потому что точно знал, что у меня нет грехов, - говорит Луценко. - Я не занимался бизнесом, никогда ничего не разворовывал в милиции, не интересовался тендерами, квартирами, землями, зарплатами. Я могу гарантированно сказать, что в милиции я не продал ни одной должности, ни одной звезды. Я знаю, что деньги ходили, мне рассказывали. Я не могу сказать, что в милиции не было коррупции, но она точно не организовывалась и не координировалась в моем кабинете или любом другом месте мной. Я поставил первую палатку против Кучмы в 2000 году. Меня проверяла бригада СБУ. Пригласили на допрос и один человек, не буду называть его фамилию, показал мне бумажку, где было написано: не обнаружено ничего. Они перелопатили все - и нет ничего. Он говорит: первый раз вижу такого идиота, который работал на таких должностях - главный конструктор, вице-губернатор, заместитель министра, помощник премьера, - не за что зацепиться. Тогда он налил рюмку коньяка, сжег бумажку, насыпал внутрь пепел и мы вдвоем выпили.

-... В день, когда меня назначали министром, Ирина пришла домой поздно ночью. Она тогда сказала, что категорически против этого назначения и хочет только одного: чтобы меня там не убили и не подставили, чтобы посадить... - тут голос экс-министра на мгновение дрогнул, но через мгновение он продолжал. - Я сказал все, как было. Я прошу только одного - несмотря на всю политическую составляющую этого процесса (а он безусловно существует) найти истину, а не реализовать заказ. Я абсолютно убежден, что выиграю это дело, вопрос только - когда.

Анна Ященко

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