На сайты украинской власти грозят натравить всех хакеров мира

Украинские хакеры объявили о начале сотрудничества с международной сетью Anonymous, известной своими атаками на сайты ФБР, Европарламента и правительств разных стран.

ТСН сообщает, что ей удалось связаться с одним из украинских активистов движения. Он, как и тысячи других, не называет своего имени, изменяет голос, а лицо прячет за маской Гая Фокса. Она стала символом Anonymous.

«Мы не защищаем пиратов, мы защищаем Интернет. И наша первая цель, это все же предотвратить распространение цензуры в Интернете", - говорит представитель Anonymous.

Основания тревожиться, по их мнению, есть. Новые законы, что их принимают разные страны – SOPA в США, ACTA в Европе, – превращают мир в место, где каждый шаг будет под наблюдением, а за нелегальный клип в плеере или телефоне можно попасть в тюрьму.

ТСН отмечает, что на прошлой неделе власть оказалась беспомощной перед первой серьезной Интернет-атакой: "легли" сайты Президента, правительства, МВД, СБУ, НБУ. Хотя деньги, выделенные на информатизацию, грандиозные – 40 миллиардов гривен.

Сетевые атаки на государственные ресурсы организовали несколько сотен хакеров. Впрочем, Anonymous предупреждает власть: попробуйте наказать участников, и ответ будет жестким.

«Мы официально подключим группу Anonymous и наши властные ресурсы будут атаковать хакеры со всего мира, а не только из Украины», - пообещал представитель группы.