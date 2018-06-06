Недавний скандал, связанный с отказом Центральной Избирательной Комиссией регистрировать списки БЮТ, привлек мое внимание к этим самым спискам. Что же они должны содержать в себе такое, что скрывали от широкой общественности сторонники Юлии Владимировны? Вроде бы говорили, будто кандидаты-бютовцы не очень охотно демонстрируют свои домашние адреса. Сегодня слава Богу, все стало на свои места, БЮТ удачно зарегистрирован в качестве избирательного субъекта, а у нас появилась возможность посмотреть, где живут будущие народные избранники.

Однако посещение сайта ЦИК мало что скажет простому избирателю. В списках не указаны ни улицы, ни номера домов, похоже, будущим депутатам нежданные гости не нужны. Однако внимательному глазу всегда есть что рассмотреть даже среди таких скудных данных и сделать соответствующие выводы.

Главное, что бросается в глаза, это то, что подавляющее большинство кандидатов в нардепы – жители столицы. В первой сотне того же БЮТа только 36 человек не числятся киевлянами. В «красной» сотне таких – 71. При том чем дальше от первого номера, тем больше провинциалов. Хуже всего некиевлянам живется в НСНУ: здесь они начинаются только с Василия Куйбиды (N26), проживающего во Львове. Всего в первой сотне блока 25 некиевлян. И даже временно нигде не работающий Мустафа Джамилев (N27) теперь не крымский, а киевский татарин. Что касается социалистов, то у них в списках около 70 нежителей столицы, которые идут в основном после сорокового номера. Да, и не смейте обзывать регионалов словом «донецкие»: из первой сотни Партии Регионов 53 теперь киевляне! В Донецке остался только Ринат Ахметов (N7), а вот Раиса Богатырева, и Нестор Шуфрич теперь киевляне.

Стоит отметить, что речь, конечно же, идет только о формальной прописке, хотя в документах ЦИК написано: «проживает». Де-факто в Киеве обитает куда больше кандидатов политиков-кандидатов в депутаты. Ведь если, например, Владимир Бойко (N 3, СПУ), руководитель меткомбината им. Ильича, должен быть постоянно на месте, в Мариуполе, где он и числится, то как же быть Инне Богословской? Ее фамилия занимает четвертую строку в списке ПРУ, формально политик проживает в Харькове. И это заместитель министра юстиции, то есть работа ее находится в Киеве. Транспортному министру Николаю Рудьковскому (N 15, СПУ) куда проще: согласно поданным в ЦИК бумагам, он проживает в Чернигове. А что, сделал все свои министерские дела, заскочил вечером в маршрутку на «Черниговской» и через полтора часа дома. Так многие его земляки делают, но как каждый день за несколько сот километров к родному очагу добирается Богословская, - ума не приложу. Такая же беда с Андреем Клюевым, вице-премьером, официально проживающем в Донецке. Я уже молчу о хранящей, на бумаге, верность родному Днепропетровску Юлии Тимошенко.

А если правда, то такая концентрация в Киеве, наверное, не очень хорошее явление. Криминала тут, конечно, нет: по закону, граждане Украины имеют право свободно передвигаться по всей стране и работать вне зависимости от прописки и регистрации. Но выходит, что провинция оказывается брошенной как морально, так и физически. Конечно, большинство этих людей – выходцы из той же самой провинции, но как-то слишком уж быстро они стали киевлянами. И в провинцию они наведываются, однако случается такое в основном накануне выборов: десанты на места у нас хорошо научились делать. Политики выезжают в глубинку с трещетками и бубенцами, стартуя с центральных площадей столицы. И каждый раз - как последний. А что, рассмотрите внимательно эти лица: может, они правда больше не появятся, во всяком случае, в ближайшее время.

При изучении географии проживания основных претендентов на звания депутатов ВР, явственно бросается еще одна деталь. Здесь практически нет того, кто бы проживал (пусть и формально) на Западной Украине. Ладно, с Партией Регионов, где в первой сотне нет ни одного «западенца», все понятно. Первый житель западной Украины в их списке - Александр Горошкевич - идет только 128-ым. Всего среди 450 регионалов - только 21 житель из западного региона.

В БЮТе дела не намного лучше. Так, например, первый самый западный житель среди БЮТ Дмитрий Шлемко числится аж 35-ым в списке блока. О чем там говорить, если даже рафинированный львовянин Андрей Шкиль (N 14) теперь тоже самый что ни есть киевлянин.

Какие тут могут быть выводы: прежде чем чего-то добиться в этой стране, стань сначала киевлянином, хотя бы формально. Я понял это для себя за день до того, как уехал из родного Коростышева.

Антон Зикора