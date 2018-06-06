В Донецке остался только Ринат Ахметов?
Не смейте обзывать регионалов словом «донецкие»: из первой сотни Партии Регионов 53 теперь киевляне! И даже Мустафа Джамилев (N27списка НУ-НС) теперь не крымский, а киевский татарин...
Недавний скандал, связанный с отказом Центральной Избирательной Комиссией регистрировать списки БЮТ, привлек мое внимание к этим самым спискам. Что же они должны содержать в себе такое, что скрывали от широкой общественности сторонники Юлии Владимировны? Вроде бы говорили, будто кандидаты-бютовцы не очень охотно демонстрируют свои домашние адреса. Сегодня слава Богу, все стало на свои места, БЮТ удачно зарегистрирован в качестве избирательного субъекта, а у нас появилась возможность посмотреть, где живут будущие народные избранники.
Однако посещение сайта ЦИК мало что скажет простому избирателю. В списках не указаны ни улицы, ни номера домов, похоже, будущим депутатам нежданные гости не нужны. Однако внимательному глазу всегда есть что рассмотреть даже среди таких скудных данных и сделать соответствующие выводы.
|Василий Куйбида
|Инна БОГОСЛОВСКАЯ
А если правда, то такая концентрация в Киеве, наверное, не очень хорошее явление. Криминала тут, конечно, нет: по закону, граждане Украины имеют право свободно передвигаться по всей стране и работать вне зависимости от прописки и регистрации. Но выходит, что провинция оказывается брошенной как морально, так и физически. Конечно, большинство этих людей – выходцы из той же самой провинции, но как-то слишком уж быстро они стали киевлянами. И в провинцию они наведываются, однако случается такое в основном накануне выборов: десанты на места у нас хорошо научились делать. Политики выезжают в глубинку с трещетками и бубенцами, стартуя с центральных площадей столицы. И каждый раз - как последний. А что, рассмотрите внимательно эти лица: может, они правда больше не появятся, во всяком случае, в ближайшее время.
При изучении географии проживания основных претендентов на звания депутатов ВР, явственно бросается еще одна деталь. Здесь практически нет того, кто бы проживал (пусть и формально) на Западной Украине. Ладно, с Партией Регионов, где в первой сотне нет ни одного «западенца», все понятно. Первый житель западной Украины в их списке - Александр Горошкевич - идет только 128-ым. Всего среди 450 регионалов - только 21 житель из западного региона.
|Андрей Шкиль
Какие тут могут быть выводы: прежде чем чего-то добиться в этой стране, стань сначала киевлянином, хотя бы формально. Я понял это для себя за день до того, как уехал из родного Коростышева.
Антон Зикора