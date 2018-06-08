Вехи недели. Янукович на экспорт, испытания для власти, заокеанская Тимошенко

Виктору Януковичу определенно пора ознакомиться с творчеством Ходжи Насреддина. Морозы и хакерские атаки не дают власти спокойно спать. За океаном не шутку заинтересовались судьбой Юлии Тимошенко.

Янукович в экспортном исполнении

Назначив руководителя президентской охраны Игоря Калинина председателем СБУ (по крайней мере, спецслужбу возглавил человек с профильным образованием), Виктор Янукович со спокойной душой отбыл в Мюнхен, на конференцию по вопросам безопасности. Участие в ней оказалось необходимым и с имиджевой точки зрения: Виктор Федорович провел краткие переговоры с госсекретарем США Хиллари Клинтон, которая ослушалась совета экс-посла Штатов в Украине Стивена Пайфера, предложившего свернуть официальные контакты с украинским руководством.

В столице Баварии Виктор Янукович предстал «в экспортном исполнении», в образе строгого, но справедливого «железного хозяина». Получилось малоубедительно, видимо, Виктор Федорович так и не понял: сколько ни говори «халва», во рту слаще не становится. Сколько бы он не обещал реформ, указывая на удовлетворенных их проведением инвесторов (хотелось бы хоть краем глаза на их список взглянуть), в цивилизованном мире от Украины стараются держаться на расстоянии, не сближаясь без лишней на то надобности. Вот и в Мюнхене ритуальные заявления о необходимости создания трехстороннего консорциума по транспортировке газа в Европу были встречены без восторженных оваций: слишком долго звучат обещания на эту тему. Тут еще и Россия со своими обвинениями в неплановом отборе газа Украиной не вовремя вылезла, правда, оперативно признав, что не способна удовлетворить европейские «хотелки» на повышение объемов поставок «голубого золота».

Азарова атаковали генерал Мороз и армия хакеров

С последствиями резкого похолодания пытались справиться и в Украине. Показательно развернутые в столице и областных центрах пункты обогрева не помогли 131 человеку, павшему жертвой сильных морозов. Система помощи бездомным оказалась неэффективной для районных центров и маленьких городков. Зато вице-премьер Сергей Тигипко не упустил случая показать себя демократом, пообедав в броварском пункте обогрева МЧС вместе с бомжами.

Не меньшую проблему, чем тридцатиградусный мороз, для власти представляли хакерские атаки. Закрытие милицией файлообменника ex.ua привело к асимметричной реакции: хакерскими атаками были обрушены сайты Президента, МВД, СБУ, правительства и Партии регионов. Интернет-представительство Верховной Рады спасли обращения пользователей, ведь там сосредоточена нормативная база страны в доступном для всех граждан виде. Хотя злополучный файлообменник снова заработал, неприятный осадок остался. Политики увидели, что лишенные возможности бесплатных зрелищ граждане способны действовать активнее, чем в случае ареста лидеров оппозиции, а общество в целом убедилось, что парализовать работу власти в Интернете – пустяшное дело. Если ситуация повторится (нет оснований полагать, что сайты государственных органов будут оперативно защищены), то вряд ли кого-то удивят и фальшивые президентские указы, ставшие достоянием гласности.

Удвоение Тимошенко

Ни на йоту не верит Януковичу и Юлия Тимошенко. Лидер «Батькивщины» из Качановской колонии назвала собираемую президентом Конституционную ассамблею «салоном ритуальных политических услуг». Бойкотировать подготовку новой редакции Основного Закона «Комитет сопротивления диктатуре», впрочем, решил до обращения Юлии Владимировны. У ставшего его главным спикером Арсения Яценюка просматривается стремление отправить Виталия Кличко на выборы мэра Киева, чтобы тот не мешал Арсению Петровичу наслаждаться лидерством в оппозиции. Кличко, хоть и не слишком искушен в политических играх, активно сопротивляется такой постановке вопроса.

Евгения Тимошенко продолжает вояж по цивилизованному миру с целью добиться освобождения мамы. Она выступила на заседании подкомитета Сената США по иностранным делам, где призвала жестче отнестись к Виктору Януковичу. По словам сопровождавшего Тимошенко-младшую Григория Немыри, они встретились с тремя ключевыми советниками Барака Обамы, и теперь ждут резолюции Конгресса, указывающей на наличие в Украине политических заключенных. Представители власти, также побывавшие за океаном на молитвенном завтраке с Бараком Обамой, призывают ситуацию вокруг возможных санкций не драматизировать.

Евгений Магда