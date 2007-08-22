Тимошенко предупреждает Януковича, Бойко и Бакулина об уголовной ответственности

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предупреждает премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА об уголовной ответственности за измену национальных интересов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер БЮТ заявила на пресс-конференции в Тернополе, комментируя вчерашнее заявление председателя НАК «Нафтогаз Украины» о проведении переговоров между Украиной и Россией о возможных вариантах обмена активами в нефтегазовой сфере.

«Я хочу предупредить ЯНУКОВИЧА, БОЙКО и БАКУЛИНА, что у нас есть 111-я статья Уголовного кодекса, где за измену национальных интересов, за действия против интересов Украины предусмотрено от 10 до 12 лет наказания. От меня они амнистии не дождутся», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что часть украинской газотранспортной системы хотят обменять на «неизвестные активы нефтегазового комплекса Российской Федерации».

Кроме того, лидер БЮТ отметила, что подписанные определенные меморандумы об освоении совместно с «РосУкрЭнерго» шельфов Черного и Азовского морей по добыче нефти и газа.

«Я бы хотела напомнить тем чиновникам, начиная с премьер-министра Украины и заканчивая министром топлива и энергетики БОЙКО, я хочу им сообщить, что именно благодаря работе нашей команды в парламенте был принят закон, который запрещает какие-либо манипуляции с нашей газотранспортной системой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.