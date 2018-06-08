Украинские чиновники станут невыездными?

Запад снова заговорил о санкциях для украинской власти. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер просит правительство Соединенных Штатов ограничить контакты с руководством Украины на высшем уровне и составить списки украинских чиновников, которым следует запретить въезд в США и страны ЕС.



"Возможно, настало время для чиновников США и ЕС провести консультации о введении списков украинских граждан, которым будет отказано в визах в США и государств-членов ЕС. Даже угроза этого может стать мощным мессиджем для Киева и серьезно повлиять на президента Януковича и элиту вокруг него", - убежден Пайфер.



Воплотится ли в жизнь идея "черных списков" для украинских чиновников?



Тарас Чорновил, народный депутат, внефракционный:



ПАЙФЕР ОЗВУЧИЛ МЕССИДЖИ, ЗВУЧАЩИЕ В КОРИДОРАХ ГОСДЕПА



В 2002-м или 2003 году я выступал на украинском-американском форуме в Вашингтоне, и мой основной тезис доклада сводился к тому, что нужно вводить санкции не против государства, а против коррумпированных или преступных руководителей этого государства. Об этом говорилось в контексте дела Гонгадзе, пленок Мельниченко и т.д..



Во время этой встречи у меня произошло два конфликта. Первый - с представителем тогдашнего президента Кучмы, а потом Ющенко - Юрием Павленко, который выступал категорически против введения таких списков. Второй конфликт по этой же причине - с господином Пайфером, который и в публичной дискуссии подчеркивал, что Америка не станет выделять отдельных коррумпированных чиновников, поскольку они считают, что государство и народ отвечают за тех, кого выбрали. И украинцы должны ждать определенных экономических ограничений.



Сегодня Пайфер принял ту позицию, против которой тогда очень жестко выступал. Я доволен.



Насколько реалистично введение таких списков?



Господин Пайфер не тот человек, который сделает политологические заявления. Он довольно долго занимал высокую должность в Госдепе. Это человек, который привык работать в системе координат жесткой американской бюрократии, где - особенно в вопросах внешней политики - не может быть собственных суждений. Там должна быть максимально отработана государственная позиция. Потому что в такой важной стране, как США, любое заявление по внешним вопросам может начинать войны и объявлять мир.



Поэтому Пайфер не просто предложил некую идею, а озвучил те месседжи, которые звучат в коридорах Госдепа.



Поэтому, думаю, что последствия будут.



Какие? Сказать трудно.



Это, увы, коснется всех нас. Всем нам станет немножко хуже. Индивидуальные санкции вводятся очень медленно и очень долго. Потом это реально затронет прокурорско-судейский корпус - там будут очень серьезные проблемы. Но это будет нескоро. И только после этого, может быть, это отразится на Викторе Януковиче и высшем руководстве страны. Им, конечно, не запретят въезд в Америку, но очень жестко ограничат контакты с ними.



У нынешней власти на психологически внутреннем уровне есть два убеждения. Первое - мы же правы в случае с Тимошенко, почему мы должны уступать? А второе - а как мы теперь уступим, когда мы ее посадили? Если ее сейчас выпустить - она ​​же завтрашний президент. При таких обстоятельствах ожидать адекватной реакции на заявления Запада от Януковича и его команды трудно. Они что-то поймут только тогда, когда будут заблокированы первые счета. А счета замораживают, как правило, сразу после составления списков.



Александр Сушко, научный директор Института евроатлантического сотрудничества:



НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ МОГУТ ПОЖЕРТВОВАТЬ ВЫЕЗДНЫМ СТАТУСОМ РАДИ ВЛАСТИ



Не существует общей консульской политики США и ЕС. Поэтому мы должны отдельно говорить о США и о ЕС.



Что касается США... Там давно устоявшаяся и жесткая консульская политика, которая предусматривает возможность запрета на въезд довольно широкому кругу людей, список которых не разглашается. Поэтому человек может узнать, что он в списке нежелательных гостей, только если обратится за американской визой. Это решение принимает миграционная служба Соединенных Штатов. Здесь нет политической процедуры. Хотя инициировать и представить соответствующую информацию могут другие государственные органы. Есть практика запрета на въезд по определенным политическим причинам.



В США можно попасть в "черный список" также по подозрению, что в прошлом человек, скажем, совершала какие-то финансовые сделки.



В ЕС совсем другие практика и процедуры. В Шенгенской системе предусмотрено наложение санкций на людей по причине тех или иных нарушений в прошлом в виде 5-летнего запрета не въезд. Это распространяется преимущественно на лиц, нелегально находящихся на территории ЕС или подавших о себе ложную информацию. Такое решение о санкциях принимается миграционными органами, пограничными, и человек заносится в так называемый шенгенский "черный список" граждан, которым запрещен въезд.



Совсем другая процедура применяется к тем, кому по политическим причинам запрещают въезд. Это решение принимается на политическом уровне - Советом министров иностранных дел ЕС.



Такие прецеденты были.



Существует большой список по Беларуси, который существенно расширился после последних выборов в декабре 2010 года. Несколько десятков чиновников, в том числе и президент страны и его ближайшее окружение, сейчас лишены права на въезд в ЕС. До недавних пор был запрещен въезд в ЕС чиновникам самопровозглашенной Приднестровской Республики. Лишь несколько месяцев назад этот запрет было приостановлен по совместной инициативе властей Молдовы и ЕС.



Но введение таких списков применяется в исключительных случаях.



Проблемы с демократией в Украине действительно ощутимы, но не столь критичны, чтобы ЕС прибег к такой крайней меры реагирования, как запрет на въезд тем или иным чиновникам.



Есть еще нюанс. Если принимается политическое решение о запрете на въезд, то ЕС публично объявляет о нем, и доступен весь список людей. В США такие списки не оглашаются.



Те руководители, которые в своем государстве нарушают принципы верховенства права, осознанно идут на риски и понимают эти риски. Очевидно, что для того же Лукашенко образ правления, который он реализует, значительно важнее, чем поездки в ЕС или США.



Если перед некоторыми нашими руководителями ставить жесткий выбор: потеря власти или невыездной статус на Запад, то понятно, что они могут пожертвовать выездным статусом ради сохранения власти.



Прямой связи между санкциями в отношении отдельных лиц и общей визовой политикой в ​​стране нет. Пример Беларуси это подтверждает. Например, в Беларуси значительно меньше, чем в Украине, процент отказов в заявках на шенгенскую визу. И количество полученных виз, если рассчитывать на душу населения, в Беларуси больше. В Украине за 2010 год было выдано около 1 млн. 200 тысяч виз, а в Беларуси - около 500 тысяч. Поэтому политическая изоляция правительства Белоруссии никак не мешает гражданам этой страны получать большое количество шенгенских виз.



Иван Попеску, народный депутат, ПР:



НА ДАННОМ ЭТАПЕ НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ ГОВОРИТЬ О СПИСКАХ



Это форма определенного политического давления.



Более того, Пайфер сейчас не занимается вопросами Украины.



Я не верю в это.



Во всяком случае, на данном этапе нет никаких оснований говорить о списках.



Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел:



СРАВНИВАТЬ УКРАИНУ И БЕЛАРУСЬ НЕЛЬЗЯ



Все предупреждения, которые делались экспертами ранее, начинают воплощаться в жизнь.



Зная господина Пайфера в разных ипостасях, в том числе на работе в Совете безопасности и в должности посла в Украине, понимаю, что он хорошо знает, что говорит. Думаю, это очередной сигнал нашей власти с целью подумать над целесообразностью продолжения курса, который явно ведет в тупик.



Мне кажется, что введения списков не будет. Все-таки сравнивать Украину и Беларусь нельзя. Хотя последние два года мы наблюдаем очень негативный тренд во внутренней политике Украины, который не может не отразиться на нашем международном имидже.



Плохо то, что эта тема, которая еще полгода назад тихонько обсуждалась в кругу экспертов, сегодня стала публичной и вышла наружу. Это очередной удар по имиджу государства.



Я не думаю, что любые санкции отразятся на рядовых гражданах. И США, и ЕС прекрасно понимают, что есть разница между теми, кто принимает решения, и рядовыми людьми. Даже теоретически нельзя говорить о том, что это решение каким-то образом ухудшит условия украинцев в получении виз.



Александр Палий, политолог:



ВСЕ ГОРАЗДО СЕРЬЕЗНЕЕ ПРОСТОЙ НЕВЫДАЧИ ВИЗ ЧИНОВНИКАМ



Это намного серьезнее, чем кого не будут пускать в Европу на свои дачи.



Если власть собирается идти тем путем, который прошла Беларусь, то надо посмотреть на санкции, которые сейчас введены или в процессе ввода по Беларуси.



Санкции, которые касаются перемещения чиновников, - это слабые из существующих. Есть еще аресты счетов чиновников за рубежом, в том числе - приближенных к Лукашенко, арестовывают их активы. Действует эмбарго на торговлю критическими группами товаров. В Беларусь не продают оборудование, которое может быть применено для полицейских или других силовых структур.



Нынешняя власть находится в иллюзии, что Украина куда больше Беларуси и куда важнее для Запада. Это правда. Но они делают из этого неправильный вывод, что, мол, санкции невозможны.



США сейчас заняты немного другими вещами - Иран, Афганистан... Им действительно не до Украины. Они, думаю, могут скорее предложить, чем применять санкции.



У ЕС другие мотивы. Это структура, которая считает демократию ядром и сердцевиной своей легитимности в мире. И Евросоюз считает абсолютно неприемлемым, если на Европейском континенте будет демонстративно нарушаться демократия. И здесь размер и мощь страны не может перебить врожденные инстинкты Евросоюза.



Несмотря на то, что "Донбасс порожняк не гонит", нынешняя власть на самом деле относится к словам как к средству маскировки, что категорически неприемлемо в ЕС.



Министр иностранных дел Швеции четко сказал в Давосе: мы ничего нового от президента Украины не услышали. Если перевести с дипломатического языка, это означает, что европейцы просто устали от постоянных слов, которые никак не совпадают с реальностью.



ЕС слишком долго пытался говорить дипломатично и с Кучмой, и с Ющенко. Это ни к чему не приводило. Пытались говорить и с Януковичем - тоже ничего не получается. Сейчас с нашей властью говорят очень прямо и не слишком дипломатично. И думаю, у нынешней власти не будет возможности сделать вид, что они не услышали



Для власти самой полезна демократия. Потому что в условиях демократии не происходит того, что недавно в Ливии, или когда-то с богачами в Российской империи.



У нас есть две возможности: либо власть приспособится к стране, или этой власти в исторической перспективе - близкой или немного отдаленной - не будет.



Опрашивала Анна Ященко