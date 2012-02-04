Янукович думает, украинский вопрос отложили потому, что ЕС занят кризисом

Украина хочет более активного диалога с Европейским Союзом относительно соглашения об ассоциации.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Мюнхене.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что сегодня Европейский Союз больше сосредоточен на внутренних проблемах, нежели на вопросах своего расширения.

«Я так понимаю, что сегодня Европа больше занята проблемами экономического кризиса и украинский вопрос немного отложен», - сказал Президент. Он заметил, что позиция Украины относительно интеграции в Европу остается неизменной. «Мы хотим активнее продолжать диалог, чем это происходит в последнее время, но это зависит от Европейской комиссии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации, включающее зону свободной торговли, в 2007 году. 19 октября 2011 года представители Украины и ЕС завершили переговоры относительно создания зоны свободной торговли. 19 декабря 2011 года на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров относительно Соглашения об ассоциации. Однако парафирования соглашения не состоялось.