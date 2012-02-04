Янукович: консорциум по ГТС обсуждается 3 года, а Украина не получила ни цента

Вопрос создания трехстороннего консорциума по управлению и модернизации украинской газотранспортной системы как никогда актуален.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Мюнхене, комментируя свой разговор с государственным секретарем США Хиллари КЛИНТОН.

«Вопрос консорциума, как никогда актуален, и нам нужно его решать вместе с Россией и Европейским Союзом», - сказал Президент.

Он также отметил, что на сегодняшний день Еврокомиссия владеет стопроцентной информацией относительно украинско-российских газовых переговоров.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что этот вопрос не новый, и обсуждается уже три года, но Украина от этого не получила «ни цента помощи».

Именно поэтому, отметил В.ЯНУКОВИЧ, Украина выступает с инициативой выработки единых правил игры на энергетическом рынке.

Он подчеркнул важность вопроса энергетической безопасности, который должен рассматриваться европейским сообществом так же внимательно, как и вопрос военной безопасности.