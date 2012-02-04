Наливайченко объяснил, почему оппозиция не хочет в Ассамблею Януковича

Председатель политсовета партии «Наша Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что Европейский Cоюз никогда не критиковал Конституцию Украины, а критиковал ее несоблюдение.

Об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил в прямом эфире программы «Шустер live», сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

Он подчеркнул, что оппозиция не будет принимать участия в работе Конституционной ассамблеи, созданной Президентом, поскольку изменения в Конституцию должны отображать интересы не власти, а всего украинского общества. А Конституционная ассамблея в формате, предложенном властью, не может дать такого результата.

«У людей нет доверия к политикам в вопросе изменений в Конституцию Украины», - сказал он.

«Политические шулеры и коррупционеры соберутся на Конституционную ассамблею и эта Ассамблея освятит только одно – политическую коррупцию и шулерство. Вот почему оппозиция отказывается принимать участие в ее работе», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также подчеркнул, что аргументы власти относительно якобы требований Европейского сообщества внести изменения в наш Основной Закон не имеют оснований. «Конституция в Украине существует с 1996 года и никогда Европейский Союз ее не критиковал. Критиковали несоблюдение Конституции и именно над этим стоит задуматься власти», - сказал политик.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что объединенная оппозиция должна активно противодействовать попыткам манипуляций со стороны власти и предложить свое виденье положений Конституции Украины как демократического европейского государства.