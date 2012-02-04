Путин советует Газпрому «вспомнить тех, кто мешал строить Северный поток»

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН назвал приоритетной задачей холдинга "Газпром" обеспечить внутренние потребности России, но попросил приложить максимум усилий для обеспечения экспорта.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В.ПУТИН провел в субботу встречу с вице-премьером РФ Игорем СЕЧИНЫМ и зампредами правления "Газпрома" Александром МЕДВЕДЕВЫМ и Андреем КРУГЛОВЫМ, на которой обсудил ситуацию вокруг поставок газа в европейские страны.

"Прошу вас максимально приложить максимальные усилия, чтобы обеспечить потребности наших партнеров зарубежных, имея в виду, что главная задача энергетиков вообще, "Газпрома" в частности - обеспечить внутренние потребности РФ, обеспечить потребителей в РФ. Это - первоочередная задача", - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с поставками газа в Европу показывает, насколько востребованы проекты газопроводов "Северный поток" и "Южный поток".

"Сегодня нелишним будет вспомнить тех, кто мешал нам строить "Северный поток". Если бы не мешали, была бы уже вторая нитка, и они обе были бы загружены. Под новые транспортные маршруты "Газпром" бы уже вскрыл новые месторождения, в том числе Бованенковское, активнее работали бы на Штокмане, и сегодня, уверен, таких бы проблем не возникало", - сказал В.ПУТИН.

Он выразил надежду, что работа по "Северному потоку" будет завершена и работа по "Южному потоку" пойдет активнее.

"Сегодня очевидно, что это абсолютно востребованные проекты", - отметил он.