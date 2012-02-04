Королевская думает, что хакеры - не за пиратство, а против власти

Массовые хакерские атаки на правительственные сайты ярко продемонстрировали реакцию украинцев на действия нынешней власти. Об этом заявила лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя в эфире Шустер LIVE ситуацию вокруг закрытия сайта EX.UA и хакерских атак на веб-ресурсы госорганов.

«Я уверена, люди, атаковавшие сайты, – не защищали пиратство, они выступили против нынешней власти. Таким способом они продемонстрировали свое желание вытеснить власть из своего свободного мира в Интернет-пространстве. Ведь в Интернете все равны – это территория свободы. И такое беспрецедентное вмешательство власти в это пространство вызвало возмущение и соответствующую реакцию людей», – сказала она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в нашей стране состоялась своего рода «украинская зима», подобная «арабской весне». «Украинская зима» была двухдневной, когда люди объединились и продемонстрировали, что есть on-line и off-line пространство, есть «цифровые» и «аналоговые» люди. И «цифровые» люди сегодня на порядок умнее «аналоговой» оффлайновой власти, и они могут объединиться и добиться от нее капитуляции. Власть капитулировала за 2 дня, поскольку что поняла – умные «цифровые» люди могут сегодня победить, ведь «транзисторные» – уже остались в прошлом. Это серьезная on-line сила, которая себя продемонстрировала», – подчеркнула депутат.

Лидер УСДП убеждена, что нынешнему режиму из этого следует сделать выводы: дальше провоцировать людей – это подвергаться противостоянию. «Здесь в любом случае речь не идет о поддержке пиратства: мы все выступаем на защиту авторских прав. Ведь все прекрасно понимают, что наша музыка, наши авторы могут писать и развиваться только тогда, когда у них будет для этого ресурс. Однако вторжение в Интернет – это вторжение в свободу людей», – заявила политик.

«Не так страшна власть, как ее рисуют. И люди это прекрасно показали!», – добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, 31 января с.г. хакерскую атаку претерпели сайты Президента Украины и МВД.

1 февраля вечером стал недоступный Правительственный портал. Также нельзя было зайти на сайт правящей Партии регионов.

2 февраля не работали сайты МВД, Конституционного Суда, Национального банка, СБУ.

3 февраля сайты государственных учреждений работали в нормальном режиме, кроме сайта Службы безопасности.

Проблемы с работой сайтов органов власти начались после того, как работники милиции 31 января закрыли крупнейший украинский портал файлообмена ЕХ.ua. На ресурсе ЕХ.ua все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение. В социальных сетях появились призывы атаковать сайты государственных органов Украины. При этом владельцы ЕХ.ua заявили, что не имеют отношения к хакерским атакам и призвали своих сторонников не нарушать закон.

2 февраля Печерское районное управление Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве отозвало требование о блокировании доменного имени Ex.ua. "Уголовное дело не прекращалось, она расследуется, просто у следователя теперь нет достаточных оснований для прекращения работы сайта", - отметили в ГУ МВД Киева.