В Мюнхене Янукович встречается с Клинтон

В Мюнхене началась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и госсекретаря США Хилари КЛИНТОН.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале встречи Х.КЛИНТОН поинтересовалась у В.ЯНУКОВИЧА его впечатлениями от Мюнхенской конференции

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что конференция была очень интересной и насыщенной. «Была очень интересная конференция, которая касалась многих актуальных вопросов, в частности вопроса энергобезопасности. Это своеобразное продолжение Давоса», - сказал Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 3-4 февраля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ осуществляет рабочий визит в Федеративную Республику Германия.

Глава государства принимает участие в 48-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.