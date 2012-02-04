Янукович говорил с Киссинджером о будущем Украины

В Мюнхене состоялась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с экс-госсекретарем США Генри КИССИНДЖЕРОМ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, стороны обсудили актуальные вызовы, стоящие сегодня перед Украиной и миром.

Глава Украинского государства рассказал об экономической ситуации в нашем государстве, отметив, что в настоящее время национальная экономика переживает непростые времена. В то же время В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на позитивные тенденции, наблюдаемые в экономике Украины. Он в частности напомнил, что в 2010 и 2011 году произошел рост ВВП. В прошлом году этот показатель увеличился на 5,2%. «Нам удалось преодолеть дефицит бюджета», – сказал Президент.

В свою очередь экс-госсекретарь США подчеркнул: «Я вижу Украину только сильной и независимой - от этого зависит мир в Европе».