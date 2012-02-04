Тимошенко: не для того Янукович убивал и калечил Конституцию

Юлия Тимошенко призывает не участвовать в работе Конституционной Ассамблеи.

Обращение Тимошенко, полностью опубликованное на ее сайте, в эфире "ШустерLіvе" озвучил Александр Турчинов.

По ее мнению, в новой Конституции Янукович хочет "увековечить свою власть в абсолютном режиме, вплоть до введения института спадкоємництва", уничтожить европейскую стратегию, "не оставить камня на камне от честных выборов, от свободного предпринимательства, парламентаризма, судебной власти, прав и свобод человека".

"Я вижу, как некоторые совсем неплохие люди демократического направления и патриотичного характера лелеют искренние и наивные надежды, стремятся принять участие в "ассамблее" ради улучшения Конституции страны, идут на жертвы, чтобы только доказать, что в данных условиях можно оптимизировать конституционную жизнь в Украине и построить то общество, которого мы достойны", - написала она.

"Я понимаю их искренние намерения и благородные порывы. Но прошу: оставьте любые попытки в этом направлении. При режиме Януковича это будет лишь освящение новейшей украинской диктатуры вашим именем и авторитетом", - считает Тимошенко.

"Новая Конституция Украины от Януковича это та же идея "ассамблеи" от Януковича – это салон ритуальных похоронных услуг "Ради жизни". Не для того он убивал и калечил эту Конституцию, чтобы сегодня дать стране реальный, демократический и действенный Основной Закон", - уверяет лидер "Батькивщины".

Читая письмо Тимошенко, Турчинов обращался лично к экс-президенту, руководителю научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи Леониду Кравчуку, отмечает Украинская правда.