Янукович не ожидал, что оппозиция откажется переписывать Конституцию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет политиканством отказ оппозиции от участия в роботе Конституционной ассамблеи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Мюнхене.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что для него такой отказ стал неожиданностью.

«Мы хорошо понимаем, что это политиканство простое, обычное политиканство. Потому что над изменениями к Конституции нам нужно работать, в том числе и в части судоустройства», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, реформу в судебной сфере и в сфере уголовного судопроизводства нельзя провести без внесения изменений в Конституцию, а такие изменения нужны, если страна идет к установлению европейских стандартов.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что в любом случае он будет двигать этот проект вперед. «Я инициировал этот процесс и, безусловно, я буду в любом случае этот процесс двигать вперед для того, чтобы мы пришли к практической реализации этих наработок уже в парламенте», - сказал он, добавив, что какой это будет парламент – нынешний или следующий – покажет время.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз подчеркнул важность того, чтобы к работе над изменениями к Конституции привлекалось больше всего специалистов, экспертов, общественности, а также политических сил, особенно тех, которые представлены в парламенте, поскольку именно они непосредственно будут вносить эти изменения в соответствии с Конституцией.

Как сообщал УНИАН, участники Комитета сопротивления диктатуре отказываются от участия в роботе Конституционной ассамблеи, созданной указом Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, и требуют немедленного освобождения екс-прем’єр-міністра Юлии ТИМОШЕНКО, бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и других политзаключенных.

Такое решение было принято на заседании КСД 31 января.