Янукович рассказал, как видит распределение активов в консорциуме по ГТС

Украина не вела никаких переговоров о сдаче своей газотранспортной системы в аренду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

По убеждению Президента, «фундаментальный интерес» Украины заключается в том, чтобы не утратить статус транзитной страны.

«Мы делаем все возможное, чтобы и в дальнейшем оставаться надежным партнером, особенно для стран ЕС», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время глава Украинского государства отметил, что украинская ГТС нуждается в модернизации, расходы на которую эксперты оценивают в сумме от 5 до 7 млрд. долларов США, а срок проведения соответствующих работ – от 5 до 7 лет.

«В этой связи мы хотим вернуться к нашей концепции, которая уже обсуждалась ранее: трехсторонний газовый консорциум, в котором будут учтены интересы, как России, так и стран ЕС. Модернизация будет означать также, что будут существенно расширены транспортные мощности. Для всех участников это было бы выгоднее, чем строительство новых дополнительных систем», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент считает, что в консорциуме справедливым бы было такое распределение активов, если Россия и ЕС получают по 33%, Украина – 34%. «Такое деление обеспечило бы транспарентность этой системы», - заявил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что для Украины заключенный три года назад газовый контракт с Россией является крайне невыгодным, а цена на газ в размере 516 долларов США за 1000 кубометров является несправедливой. «В долгосрочной перспективе эта цена угрожает национальной безопасности Украины. Она ставит в неблагоприятное положение наших товаропроизводителей на международных рынках», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, в начале января с.г. Верховная Рада Украины приняла решение отложить рассмотрение законопроекта о реформировании нефтегазового комплекса, который предусматривает передачу газотранспортной системы страны в аренду, до завершения газовых переговоров с РФ.