Яценюк накажет дипломатов даже за одну сотую долю правды

Министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК обещает применить жесткие меры, если подтвердится информация о препятствовании Посольства Украины в России в проведении визита в Москву премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом А.ЯЦЕНЮК заявил в интервью радио “Свобода”.

По словам министра, сегодня вечером едет рабочая группа в Москву, и после этого будет принято объективное решение.

«Я искренне надеюсь что этого не было, но если будет подтверждено хотя бы на одну сотую доли, что было определенное противодействие руководителю исполнительной ветви власти, я буду вынужден принять чрезвычайно жесткие меры», – заявил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины начало служебное расследование относительно обвинений службы протокола правительства в адрес украинского посольства в России в препятствовании визиту в Москву Виктора ЯНУКОВИЧА 21 августа.