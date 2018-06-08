Почему Газпром больше не способен выполнять свои обязательства

У Газпрома обширный газовый «инфаркт», который он переносит на ногах… Почему бы России не установит режим прозрачности, а не искать виновников?..

Газотранспортная компания Италии Snam Rete Gas заявила, что 31 января и 1 февраля недополучила российский газ: во вторник ее заявку не выполнили на 8%, в среду – на 13%. Пытаясь объяснить ситуацию, влиятельное российское изданиепроцитировало двух анонимых сотрудников западноевропейских газовых компаний. Те предполагают, что российский газ могут забирать в восточноевропейских государствах, которые страдают из-за сильнейших морозов. Речь об Украине, Польше, Сербии, Румынии, Болгарии, Литве и Чехии. Через день опять же анонимный сотрудник группы «Газпром» сообщил, что выборка в Украине оказалась чуть выше, чем ей полагалось, но все некритично и скоро все восстановится.

Газпром при зимнем пиковом росте спроса на газ, как для внутреннего потребления, так и для экспортных поставок не выполняет своих обязательств – так же, как это было в 2006 и 2008 годах. Тогда украинские экспертынебезосновательно предполагали, что газовые войны с Украиной Газпром инициирует, чтобы замаскировать свою несостоятельность поставщика.

Вчера один из руководителей Газпрома Александр Медведев сказал, что Украина отбирает газа значительно больше, чем предусмотрено контрактом. Нафтогаз, к его чести, среагировал мгновенно, сказав, что как транзитер контракт выполняет в полном объеме, а свой возрастающий спрос компенсирует объемами из подземных хранилищ.

Почему Газпром не может без проблем выполнить свои обязательства?

Об этом мы спросили экспертов.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований: С ГАЗПРОМОМ СЛУЧИЛСЯ ГАЗОВЫЙ ИНФАРКТ, КОТОРЫЙ ОН УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЕРЕНОСИТ НА НОГАХ

Кроме Италии с проблемой недопоставок столкнулись еще несколько стран, среди них Германия, Австрия и Венгрия. Причины нехватки российского газа на европейском рынке – это 20-градусные морозы и, что самое главное, невозможность России оперативно увеличить добычу газа. А это означает падение добычи газа у Газпрома. При этом в экономике ЕС и России не наблюдается быстрый рост потребления газа – чем еще можно было бы объяснить то, что Газпром просто не успевает выполнять свои обязательства.

Очередной газовый кризис, порожденный Газпромом, подтолкнет Евросоюз быстрее реализовывать новые маршруты поставок каспийского газа и развивать альтернативные источники энергии.

При этом Россия на таком фоне как-то странно требует от Украины увеличивать ежесуточные закупки газа в тот момент, когда сама с перебоями выполняет свои обязательства перед странами ЕС.

Если посмотреть на ситуацию локально, не исходя из временных зимних проблем с газом, то на самом деле ничего страшного не происходит. Летом 2011 года в ожидании высоких цен на газ европейские страны накопили в подземных хранилищах достаточное количество газа. Поэтому сейчас Италия, например, с легкостью может компенсировать недостачу в 20-30 млн. куб. м газа в сутки. Но вот если морозы будут продолжаться дальше до середины февраля, то европейским странам придется урезать свой зимний газовый паек, так как поставок газа от Газпрома будет не хватать.

Именно вторая проблема является для Газпрома глобальной. За последнее десятилетие российский монополист никак не может сдержать свое обещание и повторить рекорд 1993 года, когда было добыто 578 млрд. куб. м газа.

С 2003-го по 2008 год Газпром еще удерживал ежегодную добычу газа на уровне 547-556 млрд., а в 2009-м добыча резко снизилась до 461 млрд. В 2010 и 2011 годах российский монополист добыл всего 508-510 млрд. куб. м, вопреки оптимистическим прогнозам увеличить добычу до 520 млрд. О каких поставках газа еще и в Китай может идти речь?

Так что же на самом деле стряслось с Газпромом? И почему одновременные холода в России, Украине и Евросоюзе показали неспособность Газпрома увеличить добычу газа и не думать о «каких-то» 50-60 миллионах кубометров в сутки?

Ответ понятный и простой: с Газпромом случился газовый «инфаркт». Последние четыре года компания как живой организм мужественно переносит инфаркт на ногах, делая вид, что «пациент» здоровый и бодрый.

Но, на самом деле, Газпром не имеет достаточных средств развивать собственную добычу газа. Практически ко всем перспективным и крупным проектам Газпром вынужден был привлечь европейских инвесторов. На Штокмановском месторождении это Франция и Норвегия, на Лунском и Пильтун-Астохском на Сахалине – Великобритания–Нидерланды, Южнорусское на полуострове Ямал разрабатывают немецкие компании, Уренгойское месторождение в рамках проекта «Ачимгаз» - тоже Германия, Южно-Тамбейское в рамках проекта «Ямал СПГ» – Великобритания–Нидерланды, Ево-Яхинское в рамках проекта «Арктикгаз» – Италия.

Им газа хватает впритык и для нужд потребителей России. С этой целью, как и Украина, Россия планирует увеличивать добычу угля. Уже утверждена программа развития угольной промышленности до 2030 года, которая должна оперативно восполнить через пять-десять лет нехватку газа.

Когда-то журналист спросил у президента России Владимира Путина, что случилось с подводной лодкой «Курск», и получил краткий ответ: «Она утонула». Интересно, какой бы ответ сейчас дал Путин на вопрос «Что случилось с «Газпромом»?

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Россияне, говоря о недопоставках Газпрома, намекают на то, что где-то газ пропадает по дороге. Но газодобыча в России работает практически на пределе своих возможностей. Температура, напомню, и дальше будет понижаться. Она аномально низкая на территории самой России. Поэтому главный потребитель газа – сама Россия. Сначала она берет столько, сколько нужно ей, а потом поставляет другим. Не столько, сколько обязалась, а столько, сколько может. И для потребителя, который находится в конце трубы (Италия находится в конце трубы), придется минимальное количество газа. И это происходит не по вине Нафтогаза, румынского Трансгаза или других восточноевропейских компаний. Каждая трубопроводная система в силу своих физико-математических параметров будет в этих обстоятельствах брать необходимый объем газа.

Украина имеет уникальные возможности использовать хранилища газа и сейчас использует это по максимуму. А страны, у которых таких хранилищ нет, берут из трубы. И поэтому претензии итальянцев носят абстрактный характер.

Сам Газпром пока не делал официальных заявлений щ своих проблемах в газодобыче. Хотя он объективно больше газа дать не может. И я вижу один выход из этой ситуации: установить режим контроля за газовыми потоками. Поскольку в России нет системы объективного контроля движения газовых потоков в Европу, то можно пальцем показывать на других «виновников». Если бы Россия приняла режим энергетической прозрачности, когда контролировались бы физические параметры движения газовых потоков от поставщика к потребителю, то все было бы ясно. Тогда можно было бы видеть баланс газа на входе и выходе из каждой страны. То есть у итальянцев бы не было вопросов, если бы они видели в режиме онлайн, сколько газа выходит с территории России на экспорт, сколько его транзитом прошло через Украину и вошло в ЕС, сколько прошло по маршруту в Италию.

Сергей Дьяченко, эксперт энергетических программа центра Разумкова: ГАЗПРОМ ВЫПОЛНЯЕТ ГАЗОВЫЕ КОНТРАКТЫ С ЕС ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ГАЗА ИЗ ДРУГИХ СТРАН

Проблемы с выполнением контрактов у Газпрома должны были начаться раньше, еще в 2010-2011 годах. Трудности с газодобычей не проявились так остро только потому, что произошло кризисное падение потребление газа в Европе. Но рост газодобычи идет медленно. Известно и то, что у Газпрома нет денег для разработки собственных месторождений, что он вываливает деньги на некоммерческие и авантюрные проекты типа обходных газопроводов.

Газпром в прошлые годы гордо демонстрировал, что большие страны не экономят на политике, и строил обходные «потоки», а нынешняя недостача газа – обратная сторона такой затратной политики. Нынешняя зима снова обнажила их раньше заметную только экспертам проблему. Газпром и сейчас покрывает баланс и выполняет газовые контракты с ЕС в основном за счет покупки газа в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. А представьте, что и там случатся перебои. В принципе, Газпром спасет только то, что Европа не планирует наращивать потребление газа. Но эта ситуация прекрасно иллюстрирует, как полезно было бы включить наши подземные хранилища в системы европейской энергетической безопасности. Страны ЕС могли бы их использовать для сглаживания пиков. Газпром перестал бы так настойчиво пытаться стать их совладельцем.

Опрашивала Маша Мищенко