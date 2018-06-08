Почему БЮТ и «Фронт змін» поддерживают Кличко на выборах мэра Киева?

«Фронт змін» и БЮТ активно развивают в СМИ идею о том, что лидер политической силы «Удар» Виталий Кличко должен идти на выборы мэра в Киеве от оппозиции. Почему эти партии поддерживают выдвижение именно Виталия Кличко на должность столичного головы? Правильным ли будет шаг господина Кличко, если он согласится? Об этом мы спросили у политологов.

Владимир Фесенко:

ОППОЗИЦИЯ БУДЕТ ТОРГОВАТЬСЯ С КЛИЧКО

У них нет собственных сильных кандидатур на эту должность, которые были бы конкурентоспособными и у которых бы были шансы выиграть.

В свое время Турчинова тоже толкали на этот пост, но сейчас у них нет на это денег. Оппозиция все, что имеет, готовит на парламентские выборы.

Они не могут выдвинуть кого-нибудь, поскольку это будет восприниматься как союз с властью. И первым, кто их будет обвинять в этом, - сам Кличко. Поэтому лучше поддержать Кличко как совместную кандидатуру, тем более что он отвечает интересам оппозиции.

Насколько я понимаю, оппозиция в обмен на свою поддержку будет торговаться с Кличко, потребует встречных уступок, как минимум, время от времени будет напоминать: мы же тебя поддержали на киевских выборах, и ты должен пойти нам навстречу, например в распределении мажоритарных округов в Киеве, в поддержке наших кандидатов в других регионах, или требовать от Кличко более активной работы в распределении тех или иных руководящих должностей в Киеве.

Сейчас будут избирать только мэра Киева, а главу администрации будут назначать позже, может, в следующем году. Этот разрыв создает тоже определенные проблемы для Кличко и для оппозиции.

Мы знаем одно - Кличко будет единый кандидат от оппозиции, но мы не знаем, будет ли оппозиция сотрудничать с Кличко в вопросах контроля за избирательными комиссиями, а это очень важно.

Для других оппозиционеров очень важно сейчас локализовать Кличко в Киеве, соответственно, он меньше будет уделять внимания парламентским выборам. И если он станет мэром, тогда не сможет пройти в Верховную Раду. Это может ослабить позиции потенциальной фракции «Удар» в Верховной Раде.

Выборы мэра в Киеве сейчас сводятся к прямой конкуренции двух фаворитов: Кличко и Попова. Кличко имеет более или менее устоявшийся электорат, и для него важна хотя бы публичная поддержка оппозиции, поскольку это увеличивает его шансы. Да, у Кличко рейтинг выше, чем у Попова, но проблема Виталия в том, что Попов его стремительно догоняет. Рейтинг Попова растет. Это следствие его активной хозяйственной деятельности в Киеве, он достаточно эффективно работает как хозяйственник.

Выскажу свое предположение: если Кличко сразится с Поповым вокруг того, кто будет лучше решать хозяйственные проблемы Киева, то Кличко может проиграть, потому что Попов на практике уже демонстрирует свою управленческую способность. А как гласит пословица, лучше синица в руках, чем журавль в небе, то есть люди рассуждают так: лучше такой Попов, чем человек, которого мы не видели в действии.

То, что выборы мэра состоятся летом, - точно технология. Потому что летом многие потенциальные избиратели Кличко - студенты, средний класс пойдут на каникулы, в отпуск. А у Попова достаточно дисциплинированные избиратели, которые реагируют именно на социальные факторы, это так называемые «бабушки Черновецкого», люди старшего возраста, электорат, связанный с бюджетом.

Виталий Бала:

ЛЮБОЙ ЕДИНЫЙ КАНДИДАТ ОТ ОППОЗИЦИИ ПОБЕДИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ

Есть мнение, что БЮТ и «Фронт змін» выдвигают Кличко в мэры, чтобы таким образом ему было трудно участвовать в парламентских выборах... Как по мне, это не совсем уместно, поскольку он совершенно спокойненько сможет участвовать в выборах в Верховную Раду.

Я бы оценил шансы Виталия Кличко больше, чем 50 процентов. И любой единый кандидат от оппозиции победит представителя власти. Теперь уже от самого Кличко зависит, идти или не идти, ибо, насколько мне известно, там проводятся консультации.

И мне кажется, он имеет шансы стать мэром и провести свою партию в парламент, потому что для этого есть все основания, только вопрос в том, поймут ли они, как это сделать.

Вадим Карасев:

А КОГО ИМ ПОДДЕРЖИВАТЬ - ПОПОВА ИЛИ ДОВГОГО?

Я не вижу здесь интриги. Они его поддержали, потому что он их поддержал. А кого им поддерживать - Попова, Леся Довгого, кого? Поэтому я здесь не вижу предмета для комментирования вообще.

Михаил Погребинский:

КЛИЧКО ДЕМОНСТРИРУЕТ ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ НАСТРОЕННОСТЬ

"Фронт змін» и БЮТ выдвигают Кличко на выборах мэра, так как он самый рейтинговый, а у них нет никакой кандидатуры, даже условно проходной. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Конечно, для самого Кличко это хорошо, но, думаю, у него тяжело с шансами, поскольку позиции Попова буквально ежемесячно усиливаются. Если Попов хорошо будет убирать Киев от снега, сосулек, тогда шансы у Попова будут намного лучше, чем у Кличко.

У Попова, по моему мнению, нет имиджа «регионала», у него - имидж хозяйственника.

Помешает ли Кличко мэрство для парламентской карьеры? Да, здесь есть проблема, и все будет зависеть от того, как будет проведена кампания. Кличко может проиграть, но выступить весьма достойно, и это не помешает ему в парламентской гонке. А если будет какой-то провал или неадекватность...

И я уже вижу, что часть его помощников толкают его на роль мэра, скажем Дрогобыча, а не мэра столицы. Имею в виду идеологическую настроенность: решительно проевропейскую, решительно проукраинскую, в смысле этничности, чрезвычайное сближение с не совсем адекватными радикалами из Америки. Вы же понимаете, о чем я... То есть его же команда толкает на ту сторону, и это может в конце создать для него проблемы, но пока они не настолько серьезны, чтобы пройти в парламент.

Кость Бондаренко:

ЕСЛИ ОН В ТРЕТИЙ РАЗ ПРОИГРАЕТ, ЕГО СПИШУТ КАК ПОЛИТИКА

БЮТ и «Фронт змін» по-разному пытаются избавиться от опасного конкурента на общеукраинском уровне. Кличко сделал серьезную заявку на общеукраинское лидерство на протяжении последнего года. Более того, у него есть серьезные связи в Америке, на европейском уровне, есть узнаваемость, положительный имидж, он очень хорошо воспринимается гражданами Украины, поэтому, понятно, что БЮТ, у которого сейчас есть 15 процентов рейтинга, и Яценюк, у которого около 9 процентов, не хотели бы делиться своими рейтингами с Кличко, поскольку он заходит именно на их электоральное поле.

Что для этого надо сделать? Есть такой прием - «задушить в объятиях», то есть всячески идти Кличко на уступки, говорить ему, какой он крутой, и толкать на выборах мэра Киева, чтобы его уничтожить как конкурента.

Представим себе, что Кличко становится мэром - после этого он вряд ли сможет претендовать на успех на выборах в ВР. Потому что выборы мэра - в июле, а уже осенью - в парламент. Тогда представьте себе Кличко, который уже стал мэром, говорит киевлянам, мол, это я стал только, чтобы победить Попова, а вообще я иду в Раду. Это будет реальная измена интересов киевлян.

Кстати, когда-то Рудьковский уже так сделал: стал мэром Чернигова, а через месяц ушел работать в ВР...

О Кличко, то, думаю, если он пойдет на мэра, то пойдет всерьез, иначе не станет мэром, и киевляне вряд ли простят такую ​​измену.

Если Кличко станет мэром Киева, то не сможет пройти сам и провести свою команду в Верховную Раду. Если проиграет выборы - уже третий раз, а такое может быть, - его фигуру спишут из политики, потому что в политике есть такое правило: если человек трижды проигрывает выборы, он становится неперспективным, на него уже никто не делает ставку. Поэтому для Яценюка и БЮТ это четкая технология - давайте выдвинем Кличко, чтобы «сжечь» его как политика.

Опросила Маргарита Сокольская