МИД ресследует заявление Кабмина о саботаже визита Януковича в Россию

В Министерстве иностранных дел Украины начато служебное расследование в связи с информацией Кабинета Министров о блокировании Посольством Украины в РФ подготовки и проведения визита премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

О результатах расследования МИД обещает сообщить дополнительно.

Как сообщал УНИАН, руководитель протокола премьер-министра Украины Юрий ЛАДНЫЙ заявил, что сотрудники Посольства Украины в РФ фактически препятствовали подготовке и проведению рабочего визита В.ЯНУКОВИЧА в Москву 21 августа.

«У нас есть все основания считать, что такие действия Посольства объясняются не так небрежностью при исполнении служебных обязанностей, как сознательным желанием сделать все, чтобы сорвать подготовку важного международного мероприятия главы исполнительной власти Украины», - заявил Ю.ЛАДНЫЙ.

Более того, добавил он, “мы не исключаем, что соответствующие инструкции о препятствовании визиту Посольство получило из Киева”.

В частности, по словам Ю.ЛАДНОГО, “наше дипломатическое представительство не направило Министерству иностранных дел России окончательную программу, что едва не привело к серьезным срывам выполнения программы визита”. Также, утверждает он, “Посольство не обеспечило доступа своих сотрудников, которые непосредственно отвечали за разные важные аспекты визита, к месту проведения встреч и других мероприятий с участием председателя Правительства Украины».