Война за Ех.ua: власть разлила бензин

Как оказалось, закрытие безобидного Ex.ua угрожает безопасности страны. «Молчание» Ex.ua всего лишь два дня нанесло удар по управлению силовыми структурами, правовым декларациям и действиям президента Виктора Януковича. Работа многочисленных министерств и ведомств «просела». «Торможение» Ex.ua повлекло угрозу социального хаоса, информационной путаницы и Интернет-беспорядка. Многомиллионному украинскому виртуальному сообществу, до сих пор далекому от украинской политики, показалось, что EX.ua – это ум, жесть и совесть 48-й миллионной Украины.

Оставим «авторские права», незаконную рекламу, рейдерские захваты Ex.ua для наивных людей, в том числе и для министра внутренних дел. Ситуация с «захлопыванием» файлообменника сфокусировала нечто более важное, чем юридические коллизии, внесудебные запреты, недомыслие чиновников. Власть еще не поняла, какого минотавра она разбудила, дремавшего в дебрях украинского суверенитета.

Оказалось, что при очевидном кризисе оппозиции, отсутствии политической жизни в стране (как столкновении различных политических сил), доминировании людей «с понятиями» во власти, те недоросли, у кого «прыщи на морде», ждали только искры, из которой, как полагал один картавый революционер, «возгорится пламя».

Специально в начале статьи переборщил с лексикой молодежного сленга. Ведь, кроме официального идеологического мейстрима существует альтернативная молодежная культура, в том числе и информационная культура протеста и бунта. И всякие симулякры, мейджоры, гламуры и концептуализмы для тех, кому за двадцать, «кто не знатные люди страны», гораздо важнее, чем информация о том: выпустят ли из тюрьмы бывших министров-капиталистов и кто владеет охотничьими угодьями в Крыму.

Власть толкает Generation P на улицу, для этого «Поколения-П» авторитетов и «тормозов» нет. Впору вспомнить молодежные бунты 60-х прошлого века и их идеологов – Герберта Маркузе, Андре Депре, Че Гевару, Мао Дзедуна. Во Франции в 1968 году студенты чуть не сожгли Париж лишь только потому, что власть разрешила полиции зайти на территорию студенческого городка Сорбонны.

Так и для нынешней Украины оказалось, что социальные Интернет-сети – это то самое яйцо, в котором хранится игла, на конце которой смерть Кощея. Ну, конечно, не президента Виктора Януковича.

Есть нечто более важное, чем драгоценная жизнь «гаранта конституции». Это сложившийся, относительно устойчивый общественный порядок, далекий от упорядоченности и гармонии, но позволяющий легитимно компрадорской украинской буржуазии и ее политическим лакеям грабить страну, держать молодых людей на подножном корме, в бедности, убогом существовании. А студентов 700 украинских вузов на «смешной» стипендии и отсутствия надежды получить работу в будущем.

Мировая паутина – Интернет – создала новую реальность. Для того, чтобы воевать за свою юность и «сказку сделать былью», не надо создавать террористические организации «Земля и воля», убивать министров, как это делал «лидер украинской нации» Степан Бандера, сидеть в лагерях, как Вячеслав Черновол.

Интернет создал виртуальное гражданское общество, новое общественное пространство. На сайтах "ВКонтакте", "Одноклассники", Мейл.ру, Livejournal.com (в их число, конечно же входил и файлообменник Ex.ua) возникли миллионы новых общественных ячеек – групп, сообществ, кружков. К слову, в США бурно развивается нейросоцилогия – наука о социальных сетях, а Билл Гейтс еще в 1995 году писал: «Информационная магистраль позволит все делать по-новому».

Эти виртуальные объединения совершенно по-новому (как мечтал Гейтс) уже сегодня структурируют украинский социум на кластеры, страты по интересам. У них свои правила, мотивы поведения, ментальность, политические и культурные предпочтения и симпатии, впрочем, как и образы врагов. Они метят, судя по агрессии, ругани, ненависти в Интернете на форумах, территорию вокруг себя. Они не единомышленники, но уж точно, товарищи по несчастью или солидарности. Они люди, как Маугли и волки, одной крови!

Обычный городской Интернет-пользователь теперь добровольно состоит, по меньшей мере, в двух-трех сообществах, но при этом не является и никогда не являлся участником никакого политического движения или партии. Но опыт показывает, что в форс-мажорных обстоятельствах именно эти сообщества становятся главными источниками информации и помогают людям объединять усилия и переходить к действиям в оффлайне, то есть совершать поступки в реальном мире.

Например, Владимир Путин еще два месяца тому назад думал, что его на царствование благословил Бог. А у российского Интернет-сообщества, оказалось, совсем другое мнения. В России заговорили о «Белой революции», и победа на президентских выборах «лидера нации» стала не столь очевидной.

Информационные агентства сообщают, что внесудебное закрытие файлообменника Ex.ua затронуло интересы 6 миллионов Интернет-пользователей. Естественно, что это не «Движение сопротивления инопланетянам в США» или «Фонд спасения коров Великобритании» в Интернете. Это, господа политики, персонифицированный бензин, гремучая смесь из гвоздей и пороха, которую разлила власть себе под ноги, и вспыхнуть, взорваться может в любое время.

Ну и где срочное, безотлагательное заседание «интеллектуалов во власти», продвинутых министров, четырехзвездочных генералов, тайных советников в знаменитой «ситуационной комнате» при президенте страны, о которой писали чиновники Совета безопасности? Где Интернет-спецы СБУ, МВД, государственные чиновники по защите информационных технологий?

Почему «зависают» сайты президента, силовых министров? Кто понес ответственность, в том числе и уголовную, за угрозу безопасности граждан, нарушения информационной безопасности, управления? Вон, смотрите, 63 человека от морозов замерзли в январе.

Поэтому вопрос! На что идут деньги налогоплательщиков? Или мозгов хватает, чтобы в окружении тысячи вооруженных омоновцев будущего лауреата Нобелевской премии мира из зала суда в автозаке, «воронке» вывозить на нары?

В связи с этим месиджем, думая о небожителях украинской власти, вспомнил плачущую по безвременной смерти вождя молодую корейскую женщину, которая стенала в телевизоре: «Я замполит трамвая, а мой муж пастух собачьего стада».

В общем, и невозможное возможно в стране возможностей больших! Главный герой кинофильма «Гладиатор» умирая от подлого удара ножом в спину, просил преторианцев: «Восстановите в правах сенатора Гракха». И еще: «Рим был нашей мечтой, так желал того Марк Аврелий!»

У нас же ни Гракха, ни Рима, ни Марка Аврелия, ни даже командующего «северными армиями» генерала Максимуса нет. Как говорил заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин на передаче у Савика Шустера, «а у нас, у всех ордена, медали, машины, мигалки и овчарки».

Виктор Тимошенко