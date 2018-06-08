Предприниматели «берут власть под контроль» и угрожают протестами

Стартовал всеукраинский проект «Защитить каждого». Его цель – защита экономических прав и свобод предпринимателей от своеволия чиновников.

Защищаться предлагают в несколько способов.

Во-первых, запускают сайт «Власть под контроль» vladupidkontrol.org.ua, чтобы фиксировать и расследовать нарушения со стороны органов власти.

– Каждый предприниматель сможет получить онлайн консультацию по своему вопросу и депутатское реагирование на конкретный случай, – рассказывает лидер УСДП, инициатор проекта Наталия Королевская. – Будет привлечена группа народных депутатов, которые будут обеспечивать депутатские обращения в соответствующие органы, чтобы каждое беззаконие со стороны власти сделать публичным. На сайте будет отображена полная картина нарушений чиновников разных уровней, а также информация о рейдерских захватах.

Королевская приводит печальную статистику – только за 2011 год количество предприятий малого бизнеса сократилось на 245 тысяч. Говорит, если экономические репрессии по отношению к малому бизнесу сохранятся и в дальнейшем, то в 2012 году количество рабочих мест сократится уже на 500 тысяч.

– Многие предприниматели и бизнесмены надеются, что осенью 2012 года власть изменится и ситуация тоже изменится. Но нужно понимать, что до осени 2012 года некоторые просто могут “не дожить”, – отмечает народный депутат. – По моим данным, только на Луганщине за последние месяцы было возбуждено свыше 700 уголовных дел против предпринимателей. Продолжается тотальный экономический прессинг. Ангела Меркель в Давосе сказала, что самая главная и самая ценная валюта сейчас – это доверие. А доверие между украинским бизнесом и властью было уничтожено в 2010-2011 годах. Когда мы увидели зарегистрированный законопроект в парламенте, согласно которому отменяется норма о предупреждении предпринимателей за 10 дней до плановой проверки, мы поняли, что 2012 год пройдет под знаком “маски-шоу нон-стоп”, когда без предупреждений и любых оснований все контролирующие органы могут круглосуточно проверять любое предприятие.

– Нам объясняли, что Налоговый кодекс – это для нашего счастья, рассказывали, как станет всем прекрасно работать с его введением, – говорит сопредседатель Гражданского движения «Вперед!», предприниматель Андрей Панаетов. – Прошел год с тех пор, как он начал действовать. Я спрашивал многих предпринимателей: хоть кто-нибудь почувствовал малейшее улучшение от этого Налогового кодекса? Со всех сторон я слышал только одно – “нет”. Для предпринимателей малого бизнеса статьи Налогового кодекса про упрощенку и закон о едином социальном взносе существенно увеличил налоговую нагрузку. Максимальные ставки единого налога применяются по всей стране, за редким исключением, когда наши активисты поднимают серьезные бучи возле местных администраций. Остались фактические проверки, ликвидирован фиксированный патент, контролеры получили право изымать свидетельства о регистрации.

Поэтому чтобы защитить свои права «Вперед!» для начала предлагает предпринимателям в совершенстве знать их. Для этого активисты движения выдали справочную литературу.

Первую брошюру под названием “Искусство самозащиты” с лозунгом “Не нужно бояться проверок – нужно знать свои права” “Вперед!” выпустили еще в прошлом году. А сейчас презентовали вторую – об актуальных вопросах упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Там есть вся необходимая информация о положениях Налогового кодекса по поводу «упрощенки», которые вступили в силу с 1 января 2012 года.

– После митингов предпринимателей мы пришли к выводу, что люди просто запуганы тем законодательством. Мы поняли, что людей нужно объединять не только на площадях, – рассказывает заместитель руководителя Хмельницкой ячейки ГД «Вперед!» Галина Кулик. – Мы учим людей, консультируем, даем им толчок не только развивать свой бизнес, но и уметь защищаться. Люди цепляются за соломинку, чтоб выжить в этой тяжелой ситуации. И этой соломинкой для многих стали наши книжечки и общественные приемные “Вперед”, которые работали в разных регионах Украины.

Руководитель Винницкой ячейки ГД «Вперед!» Ирина Касьян советует предпринимателям не бояться контролирующих органов.

– Контролирующие органы – наши помощники, которых мы с вами кормим. Не будет предпринимателей и налогов – не будет контролирующих органов.

Касьян отмечает: необходимо знать законы, готовить к проверке не только себя, но и свой персонал, если он есть, а главное – устраивать встречную проверку и самим проверяющим.

Немногие из предпринимателей знают, что по закону можно приобщать к проверке общественных деятелей или коллег-предпринимателей, то есть любых третьих лиц, делать видео и аудио запись. Знание и использование этих простых правил поможет провести проверку более-менее объективно. Во всяком случае ее процесс будет зафиксирован.

Третий шаг в защите предпринимателей – создание следственных комиссий в Верховной Раде по вопросам расследования фактов нарушения прав предпринимателей и их незаконного преследования со стороны органов власти.

– Мы начинаем всеукраинскую акцию сбора подписей под требованиями внести изменения в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы, – заявляет Королевская. – Мы создаем общественную рабочую группу для работы над изменениями упрощенной системы.

Сегодня “Вперед” предлагает бороться с властью путем принуждения ее придерживаться законов.

– Но если мы будем видеть, что ситуация не изменились, что нет никакой реакции, что контролирующие органы не прекращают «беспредел», невзирая на публичность, на следственные комиссии, то с середины марта мы начнем организацию пикетов – от контролирующих органов районного/городского/областного значения до центральных, – обещает Королевская.

Любовь Лищина