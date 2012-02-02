В сенате США считают незаконным заключение Тимошенко

Председатель подкомитета по европейским делам международного комитета Сената США Джин Шахин считает незаконным тюремное заключение бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

"Продолжающееся тюремное заключение Юлии Тимошенко на основании сомнительных, политически мотивированных обвинений, неприемлемо и противоречит принципам свободной и прозрачной системы", - говорится в заявлении Шахин.

В среду подкомитет провел слушания, посвященные ситуации на Украине. На слушаниях выступила дочь Тимошенко Евгения.

"Мою мать незаконно посадили в тюрьму. Режим, пытающийся сломать ее, издевается над ней уже шесть месяцев", - приводит ее слова РИА "Новости".