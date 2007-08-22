Как Ющенко с Шуфричем лесной пожар гасили (фоторепортаж)

Вчера Президент Украины Виктор Ющенко уже после вылета из Херсонской области в Киев, дал приказ развернуть самолет, увидев лесной пожар на большой площади. Причиной президентского раздражения стало то, что буквально перед отлетом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич отрапортовал Президенту о локализации очагов воспламенения и успешном укрощении огненной стихии в области.

Ющенко лично взялся тушить пожар... бок о бок с Шуфричем.

Фото Михаила Маркива / УНИАН