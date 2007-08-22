Как Ющенко с Шуфричем лесной пожар гасили (фоторепортаж)
11:21, 22 августа 2007Политика
13698 0
Президент лично взял лопату в руки
Вчера Президент Украины Виктор Ющенко уже после вылета из Херсонской области в Киев, дал приказ развернуть самолет, увидев лесной пожар на большой площади. Причиной президентского раздражения стало то, что буквально перед отлетом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич отрапортовал Президенту о локализации очагов воспламенения и успешном укрощении огненной стихии в области.
Ющенко лично взялся тушить пожар... бок о бок с Шуфричем.
Фото Михаила Маркива / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter