Грызня во власти накануне выборов

Во власти накануне выборов разгорается междоусобицы. Конечно, она рассчитывает на то, что и оппозиция погрязнет в междоусобных дрязгах. Но оппозиции еще далеко до той «драчки», которая вызревает во властном лагере...

После торжественного подписания соглашения об объединении оппозиционных партий в День соборности 22 января в информационном поле развернулась скоординированная и массовая кампания по ее дискредитации. Тезисы «осквернения» объединенной оппозиции и обесценивания заключенного соглашения таковы: эти оппозиционеры никогда подружиться не смогут, у них у каждого куча амбиций, скоро рассорятся; одни из них «подминают» других, более слабых; те, кто поменьше критикуют тех, кто побольше; мажоритарные округа все равно не разделят, выборы проиграют и тому подобное.

Достаточно почитать однообразные комментарии многочисленных политологов, которые сегодня так же «самоотверженно» обслуживают власть, как вчера – штаб БЮТ. Сразу видно одну руку сценариста, набитую еще на пресловутых «темниках».

Все ли в этой критике неправда? Вероятно, что основания для критики оппозиции есть. Но почему-то господа политологи из властных конюшен пристально выискивают мелкие соринки в глазу оппозиции, упрямо не желая замечать целую колоду раздоров и ссор в глазу власти.

Как говорил незабвенный В.И.Ленин, «метафизика – это раздувание, распухание частицы объективной действительности».

Поэтому, кажется, стоит хотя бы частично исправить искусственно сформированный «метафизический» дисбаланс в информационном поле. А то несправедливо как-то получается.

На самом деле внутри властного лагеря бурлят такие страсти и противостояния, что оппозиции нечего и браться.

Начнем с того, что в самой Партии регионов началась игра «подтолкни падающего Азарова». Слетел последний человек Николая Яновича в правительстве. Появились слухи о том, что премьер написал заявление об отставке. Но Азаров остается хотя бы номинальным председателем партии власти, неся на себе груз недовольства со стороны не только общества, но и однопартийцев.

«Мочилово» Азарова в канун парламентских выборов углубляет раскол между «старыми» и «молодыми» лидерами ПР и еще больше снижает ее шансы на победу.

Как говорил Чарльз Дарвин, внутривидовая конкуренция – самая ожесточенная. Самих претендентов на то, чтобы возглавить пропорциональный список ПР на парламентские гонки газета « Коммерсант-Украина » насчитала по меньшей мере шесть: все еще премьер-министр и председатель Партии регионов Николай Азаров, первый вице-премьер Андрей Клюев, вице-премьеры Борис Колесников и Сергей Тигипко, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, глава парламентской фракции ПР Александр Ефремов.

По данным источников издания в АП, больше всего шансов возглавить партийный список сейчас имеет Юрий Бойко, который "контролирует две областных партийных организации, – Киевскую и Луганскую" и уже "стал своим в партии".

Попробуйте, уважаемые читатели, угадать с двух раз, согласятся ли послушно на такой вариант остальные пятеро достопочтенных «альфа-самцов» из ПР? И представьте себе, какая «драчка» разгорается на вершочке властного Олимпа. Даже при том, что №1 в ПР, конечно, сам Янукович. Но и вторым номером хочется стать многим.

Конкуренция в проходной части списка достигла такого напряжения, что цены за место в ней доросли, по данным председателя Комитета избирателей Украины Александра Черненко, до астрономической отметки – 10 миллионов долларов.

Поэтому многие из «регионалов» переключаются на мажоритарные округа, считая, что здесь желаемый мандат можно получить за сумму вдвое меньше. В итоге ожидается жестокая «внутривидовая» конкуренция на округах в базовых регионах ПР – на Востоке и Юге Украины. (Вон в Одессе уже давненько кипит классическое противостояние «отцов и детей». Похоже, деточки понемногу побеждают).

И здесь вряд ли поможет даже запланированное властью перераспределение мажоритарных округов в пользу Юга и Востока за счет «неправильных» Центра и Запада. Слишком много желающих. По подсчетам донецких политологов, которые наводят «Комментарии», на 23 ранее утвержденных в Донецкой области округа сегодня претендует как минимум 40 самих только нардепов из Партии регионов. А есть еще целый ряд правительственных и региональных чиновников и «богатых Буратин». Даже если Донецкой области «дорежут» еще три округа, все равно междоусобица будет страшной.

На эти округа нацелились одновременно и представители «старой гвардии», в частности министр ЖКХ Близнюк, экс-министр здравоохранения Бахтеева, Звягильский, Валентин Ландик, и молодая «поросль» старшего сына президента Александра Януковича (хочет по меньшей мере 7 округов!), и люди Андрея Клюева, вероятного руководителя избирательной кампании ПР. Вряд ли куратору области от ПР вице-премьеру Борису Колесникову удастся удовлетворить всех.

Не удивительно, что «донецкие» (и условно «киевские») «регионалы» нацеливаются и на округа в других регионах, в расчете на админресурс и материальное содействие власти. Но на местах полно и своих выдвиженцев, которые готовятся со штыками принять всевозможных «захожих», - пусть даже из колыбели властного клана или из столицы.

В Луганской области как минимум четыре округа готовятся для «варягов» из области соседней, но не очень дружеской: между донецкой и луганской элитами давно тлеет вражда. И объятий для «донецких» здесь не будет. А еще «лезут» на округа Луганщины такие опасные противники, как секретарь местного обкома КПУ Спиридон Килинкаров. Депутат, у которого откровенными фальсификациями отобрали победу на выборах мэра Луганска, выразил готовность сойтись в «бою» хоть и с самим «хозяином» области Александром Ефремовым.

На округа в Харьковской области нацелились никоим образом не харьковчане перебежчик-«портновец» Валерий Писаренко (уроженец Херсона), экс-министр обороны Александр Кузьмук (с Хмельниччины), Виталий Хомутинник (из Макеевки). Давно позади харьковский период жизни у тещи одиозного Олеся Довгого Ирины Гориной. Полюбят ли их нежной любовью здешние фельдманы? Риторический вопрос. А еще же придется потолкаться с теми же «союзничками» коммунистами, например с Аллой Александровской. Аналогичные проблемы – в Днепропетровской области.

По данным «Первой Крымской», в этот раз ожидается существенный наплыв «чужестранцев» и на полуостров. В кулуарах ВР Крыма в числе кандидатов-мажоритарников называют нардепа Елену Нетецкую, которая курирует автономию по партийной линии, может внезапно появиться и правая рука вице-премьера Бориса Колесникова Александр Зац. Кроме того, по некоторой информации, один из крымских округов облюбовал министр образования Дмитрий Табачник. Следовательно, ряды нардепов-крымчан (сейчас их 11) могут заметно поредеть. И они (да и вообще сильно ощипаная покойным Василием Джарты крымская элита) никоим образом не намерены уступать «захожим» свою малую родину.

Даже в Киевской области, где шансы «регионалов» никоим образом не однозначны, идет незаурядная толкотня. Как рассказывает « Украинская правда », нынешний депутат от ПР Петр Мельник много лет "кормил" свой округ в Ирпене, где расположена возглавляемая им налоговая академия. Но неожиданно узнал, что на его «родной» округ нацелился еще один ректор, «поющий» Михаил Поплавский – и уже почти «решил вопрос» в высоких кабинетах. А на киевский округ, где побеждал Василий Горбаль, решением сверху спущен другой «регионал», Табачникового кума Максима Луцкого.

Как рассказывает «Зеркало недели», не могут поделить округи представители власти и на Закарпатье. Заявление губернатора Александра Ледиды о «полюбовном» делении области пополам между ПР и «Единого центра» получила быстрый и агрессивный ответ министра МЧС Виктора Балоги (он же лидер ЕЦ): ничего подобного, я сам иду на округ, и мы ни с кем ни о чем не договаривались. А еще один из шести закарпатских округов активно «обласкивает» экс-глава АП Виктор Медведчук, который, похоже, не вписывается в планы ни ПР, ни ЕЦ.

Куда не глянь – во власти накануне выборов разгорается междоусобица. Конечно, она рассчитывает на то, что и оппозиция погрязнет в междоусобных дрязгах.

Но, кажется, на Банковой недооценивают объединительного потенциала острого нежелания подавляющего большинства украинцев жить в большом-большом Межгорье, выступая в роли не только обслуги «хозяев жизни», но и кенгуру, земляных зайцев и кабанчиков для отстрела.

Петр Осадчук