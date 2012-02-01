Пенсионер, обливший краской билборд с Януковичем: Терпел-терпел и накипело!

Волынский 73-летний пенсионер, ковельский художник Валентин ДАНИЛЮК заявляет, что облил краской биллборд с изображением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА из-за снижения размера пенсии.

Об этом В.ДАНИЛЮК заявил в интервью "Газеті по-українськи" (№ 15 от 1 февраля).

"Я еще месяц назад задумал нарисовать ЯНУКОВИЧУ усы, как у Сталина. Мне 150 гривен пенсии урезали, потому что я ребенок войны. Иду ежедневно по дороге в магазин хлеба купить, а этот портрет на меня издалека таращится. Терпел-терпел и накипело!", - сказал В.ДАНИЛЮК.

По его словам, недавно он получил новую повестку в суд за хулиганство. "Подумал, что им еще нужно? Все никак надругательства над Президентом не простят. А оказывается, что это ошибка секретаря", - добавил он.

Пенсионер сообщил, что переехал в село Дубовое на Волыни из райцентра Ковель. "Знакомые пригласили сюда на зиму, чтобы дом не стоял пустым. Предыдущая владелица умерла", - рассказал В.ДАНИЛЮК.

"Пишу здесь пейзажи и портреты, вырезаю из дерева. Больше всего люблю изображать женщин, потому что это лучшие Божьи создания ", - отметил художник.

В.ДАНИЛЮК также вспомнил, как он готовился к разрисовыванию биллборда: "17 января художник достал из шкафа банку старой днепропетровской масляной краски, которой красил полы. Сбил вместе две метровых деревянных палки и обвязал один конец тряпкой. В 20.00 пошел к трассе. Не заметил патрульную машину милиционеров, которые охраняли биллборд. Легковой автомобиль стоял недалеко под деревом".

"Я подумал, что в машине развлекается молодежь. То включат свет, то выключат. Подобрался ближе к портрету. Умакнул помазок в ведро и только начал рисовать ЯНУКОВИЧУ усы, как слышу сзади дикий крик: "Стой! Дед, Вы что там делаете?". Оглянулся, а сзади меня два красивых молодых милиционеры, глаза у них большие и перепуганные. Схватили за руки, забрали мою краску. А я им толкую: "Сынки, нужно бандитов ловить, а не портреты ночами караулить". Отвезли меня в райотдел, составили протокол. Домой привезли в час ночи служебной машиной - до села от Ковеля 2 км", - рассказал пенсионер.

По его словам, следователь допрашивал о наличии "связей с теми, кто по всей стране портреты ЯНУКОВИЧА краской разрисовывает".

"Расплата за ночное приключение пришла уже на третий день. После обеда в районном суде Ковеля рассматривали мое дело. Заняло это минут 5. Зашел в какую-то комнатку, а там сидит судья среднего возраста, вид уставший. По глазам вижу, что мне сочувствует, но закон есть закон. Дал мне минималку - 51 гривню штрафа за мелкое хулиганство", - сказал В.ДАНИЛЮК.