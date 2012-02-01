«За Украину!» критикует согласие Наливайченко на мажоритарный округ

Тернопольская областная организация партии «За Украину!» раскритиковала действия представителя партии «Наша Украина» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, который без согласования с членами Всеукраинского Комитета сопротивления диктатуре (КСД) решил баллотироваться в одном из мажоритарных округов Тернопольской области.

Об этом говорится в заявлении областной организации «За Украину!», обнародованном пресс-службой организации. В нем члены «За Украину!» призвали все политические партии, «которые выступают единым фронтом в противовес преступному антиукраинскому режиму для победы на очередных парламентских выборах, не прибегать к подобным нескоординированным действиям, давать решительный отпор провокаторам и оборотням, которые будут отождествлять себя с оппозиционными кандидатами в депутаты».

«Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО фактически отказался действовать согласованно с другими оппозиционными политическими силами, назвав предварительно себя кандидатом по одному из мажоритарных округов Тернопольской области без согласования и соответствующего решения Всеукраинского Комитета сопротивления диктатуре (КСД), что абсолютно на руку Банковой. После подписания 22 января на Софийской площади в Киеве Соглашения о совместных действиях Объединенной оппозиции Украины и формировании единого списка кандидатов в депутаты в мажоритарных округах в Верховную Раду Украины, действующая власть забила тревогу. Поскольку резко теряя свой рейтинг в государстве, она надеется что именно путем мошенничества сможет убедить избирателей отдать свои голоса за «липовых патриотов-мажоритарщиков», которых будет закидывать в противовес команде от оппозиции», – сказано в заявлении.

В нем также подчеркивается, что члены КСД намерены поддержать единый список кандидатов в депутаты в мажоритарных округах от оппозиции.

Как уже сообщал УНИАН, 29 января участники вече в Бережанах - представители КУН, УНП, «Нашей Украины», ВО «Тризуб», «Обновление страны», МНК, Украинской партии - приняли резолюцию, в которой предложили Комитету сопротивления диктатуре выдвинуть председателя исполкома «Нашей Украины» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО единым кандидатом в народные депутаты от оппозиции по округу, который включает Бучачский, Бережанский, Козовский, Монастыриский, Пидгаецкий, Зборовский районыТернопольской области.

В свою очередь В.НАЛИВАЙЧЕНКО во время выступления на вече заявил о своей готовности представлять интересы избирателей этого округа в парламенте. Он заявил о готовности к переговорам с другими вероятными оппозиционерами от этого округа, которые планируют идти в парламент. «Я убежден - оппозиция должна быть единой. Я открыт к переговорам со всеми оппозиционными политиками, которые намерены баллотироваться по этому же округу. Уверен – мы найдем общий язык. Если будет необходимо, проведем праймериз, которые определят единого кандидата от оппозиции», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.