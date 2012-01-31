Янукович намекнул, что эффект лечения по-новому люди почувствуют не сразу

Одной из наиболее главных задач реформирования национальной системы здравоохранения является совершенствование первичного звена предоставления медицинской помощи, которое продолжится в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом Виктор ЯНУКОВИЧ сказал представителям СМИ после расширенного заседания Наблюдательного совета Национального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства» в Кировограде.

«Мы будем дальше - в 2012 году - идти на первичный уровень. Эффективное лечение – это лечение на ранней стадии», - сказал Президент, добавив, что передал Кировоградской области медицинское оборудование, в том числе для сельских больниц.

«В Кировоградской области будет уделяться много внимания реформированию системы здравоохранения. Люди не почувствуют этого очень быстро, но из года в год мы будем улучшать это направление», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.