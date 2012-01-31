Янукович: У нас хватает людей, которые, как говорят, не дружат с головой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что реформой области здравоохранения должны заниматься специалисты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Кировограде во время расширенного заседания Наблюдательного совета Национального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства» в Кировограде.

«Чиновники, несущие ответственность, должны очень хорошо знать и понимать эту сферу, изучить мировой опыт. Приведу свежий пример. Нашлись люди, которые предложили систему образования в сфере здравоохранения отключить от медицинских университетов, институтов, от медицинской базы. У нас хватает людей, которые, как говорят, не дружат с головой. Мы отменили эту глупость. Я правительству дал поручение, и уже принято решение прекратить этот глупый эксперимент», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины пообещал, что бюджетное финансирование нужд здравоохранения будет постоянно увеличиваться. «Это будет приоритетом государственной политики», - сказал он.

«Мы на этот год запланировали повышение заработной платы для врачей на уровне 30%. Надо повышать материальный стимул у медицинских работников», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.