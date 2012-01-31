Киев предупредили: от замены Медведева Путиным российский интерес не исчезнет

Политика России по отношению к Украине после избрания Владимира ПУТИНА Президентом РФ не изменится.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал первый заместитель председателя комитета Госудмы по международным делам (фракция «Единая Россия») Константин КОСАЧЕВ.

«Никаких радикальных изменений я не ожидаю в силу того, что российская власть во внутренней и внешней политике сохранит свою преемственность и последовательность в своих действиях», - сказал К.КОCАЧЕВ.

По его мнению, российско-украинские отношения «искрят» потому, что в них очень много живых, реальных, приземленных, но очень крупных интересов в экономической и политической сферах.

«Эти интересы не денутся ни в случае перемены в российской власти, чего я пока не предсказываю, ни в случае перемен в украинской власти», - сказал он.

При этом К.КОСАЧЕВ убежден, что украинско-российские отношения будут продолжать испытывать определенное давление, в них будет по-прежнему много проблем, но стратегически они будут развиваться вперед.

Депутат подчеркнул, что последний год в отношениях двух стран обсуждалось не только газовое сотрудничество.

«В российско-украинских отношениях происходит очень много вещей не менее важных. Меня искренне радует, что в Украине пошли серьезные дискуссии о важном присоединении либо к Таможенному союзу, либо к ЕЭП», - сказал он.

К.КОСАЧЕВ уверен, что главным во внешней политике В.ПУТИНА по отношению к Украине будет стремление «сохранить Украину в качестве стратегического партнера для России и стать для Украины стратегическим партнером».

По его мнению, надо ориентироваться на экономические политические социальные интересы двух стран, которые будет легче реализовывать, если Украина будет вместе с Россией развивать какие-то интеграционные процессы, а не гнаться за «мифическими интеграционными перспективами будь-то в Евросоюзе или НАТО, где Украину по нашей оценке никто в ближайшее время не ждет».