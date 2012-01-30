Депутат: мы сделаем все, чтобы Нобелевская премия досталась Тимошенко

Норвежский нобелевский комитет получил заявку на включение Юлии ТИМОШЕНКО в список номинантов на присуждение премии мира. Об этом сообщила журналистам лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам лидера УСДП, факт получения заявки от нее в телефонном разговоре подтвердил один из сотрудников секретариата Нобелевского комитета по присуждению премии мира. В соответствии с процедурой, письмо с официальным подтверждением будет направлено в марте.

Вместе с тем, Н.КОРОЛЕВСКАЯ объявила о начале общественной кампании в Украине и на международном уровне в поддержку присуждения Ю.ТИМОШЕНКО Нобелевской премии мира.

«Общественная кампания в поддержку выдвижения Ю.ТИМОШЕНКО на Нобелевскую премию мира будет продолжаться вплоть до момента официального объявления лауреатов премии. Мы сделаем все возможное, чтобы премия мира 2012 года была присуждена лидеру украинской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО», – сказала народный депутат.

Напомним, в декабре 2011 года Н.КОРОЛЕВСКАЯ направила заявку в Нобелевский комитет на присуждение Ю.ТИМОШЕНКО Нобелевской премии мира «За бескомпромиссную борьбу за экономические и политические свободы». Также заявки на выдвижение Ю.ТИМОШЕНКО на Нобелевскую премию мира направили в Нобелевский комитет народные депутаты Евгений СУСЛОВ и Алексей ЛОГВИНЕНКО.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к политикам с мировым именем, общественным деятелям, правозащитникам – лауреатам Нобелевской премии мира разных лет – с предложением от их имени выдвинуть Ю.ТИМОШЕНКО на Нобелевскую премию мира. В частности, она направила письма Бараку ОБАМЕ, Шимону ПЕРЕСУ, Леху ВАЛЕНСЕ, Нельсону МАНДЕЛЕ, Далай ЛАМЕ и многим другим.

Прием Нобелевским комитетом заявок на выдвижение кандидатур лауреатов Нобелевской премии мира заканчивается 1 февраля.